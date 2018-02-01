親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大新校長爭議
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略
專業升學網

學測英文爭議 時代雜誌原作者打臉大考中心

涂醒哲被趕出議場 嘉市議會覆議案場面火爆

台大管校長「毫無疑義」 教部：還需要一點時間

2018-02-01 11:14聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台大校長遴選委員會昨進行7小時馬拉松會議，決議新任校長管中閔當選一事「毫無疑義」...
台大校長遴選委員會昨進行7小時馬拉松會議，決議新任校長管中閔當選一事「毫無疑義」。 聯合報系資料照
分享
台大校長遴選委員會昨進行7小時馬拉松會議，決議新任校長管中閔當選一事「毫無疑義」，然而今天管中閔仍趕不上今天國立大學校長布達典禮。對此，教育部人事處長陳焜元表示，台大昨晚已經把公文送到教育部，教部會再針對台大遴委會初步做的決定仔細檢視，「程序重要，實質內容更重要」。被問到時程問題，他說，「應該還需要一點時間。」

陳焜元表示，台大昨晚把公文送到教育部，同仁正在做收發作業，因為是密件，所以有一定程序，正在內部行政作業中。

陳焜元指出，針對台大校長爭議案，大家經過長時間的討論，因此對很多議題的理解，必須再做更清楚的檢視。而且，不是只有人事處，還要再經過高教司、法制處等單位進行內容審視，「應該還需要一點時間」。

陳焜元表示，因為大家很關注，教育部的內部檢視會更仔細去看，除了實質內容很重要，也希望整個流程沒有瑕疵，不希望讓外界認為「教育部到底有沒有審查？」但他強調，教育部沒有「卡關」，只是依法制上該有的程序跟規範進行。

農曆年前有辦法核定嗎？陳焜元表示，每個單位的意見和角度不一樣，「很難講出一個特定時間」，但不管怎麼樣，行政流程都會盡快處理。

此外，包括台大、政大、文化、高醫大多校校長遴選都出問題，教育部是否會有制度上的改革？陳焜元說，教育部長潘文忠已經指示，盡快組成工作小組，邀集各界學者專家，進行整體性的考慮，必須深入、周妥地納入各方意見。

教育部今天上午舉行國立大學卸新任校長聯合交接布達典禮，新任校長包括國立嘉義大學校長艾群、國立台北科技大學校長王錫福，以及國立高雄科技大學校長楊慶煜等3位。

嘉義大學校長艾群，美國威斯康辛大學Madison分校農業工程研究所博士，曾任國立嘉義大學副校長、教務長、理工學院院長；台北科大校長王錫福，美國賓州州立大學材料博士，曾任國立台北科技大學副校長、工程學院院長、材料科學與工程研究所所長、材料及資源工程系主任；高雄科大校長楊慶煜，美國科羅拉多州立大學機械研究所博士，曾任國立高雄應用科技大學校長、副校長、工學院院長、模具工程系系主任。

教育部台大管中閔
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

【重磅快評】管中閔資格和潘文忠失格都「毫無疑義」

2018-02-01 11:30

管中閔來不及上任？ 藍批：政府真的沒救了

2018-02-01 06:40

台大管校長「毫無疑義」 學者：展現最高學府的智慧

2018-02-01 00:47

管中閔資格「毫無疑義」 台大最速件報教育部

2018-02-01 00:06

教部：管中閔趕不及今布達

2018-02-01 00:06

台大遴委會議開6小時 教部：逐條回應監察院疑問

2018-01-31 23:04

蔡英文參加台大「自己的學校自己救」連署？ 假的！

2018-01-31 22:47

管中閔2月1日如期上任？ 教部：應該來不及

2018-01-31 22:20

台大遴選會7小時馬拉松 承認廖俊智、蔡明興委員資格

2018-01-31 20:41

趕緊讓新校長上路 台大教授：再對立下去 非台大之福

2018-01-31 20:32

台大確認管爺是管校長 曾志朗喊話要教育部今晚快核定

2018-01-31 20:26

管中閔未揭露獨董 遴選會多數委員認不需要再討論

2018-01-31 20:06

獨／遴委會認當選無疑義 管爺聞訊淡然平靜

2018-01-31 19:50

陳維昭：遴委過程沒有問題 最速件送教育部

2018-01-31 19:48

台大遴選會結果：管中閔校長當選資格毫無疑義

2018-01-31 19:29

釐清管中閔爭議案 台大校長遴選委員會討論

2018-01-31 13:56

台大校長遴選2關3輪投票 不是小學生選班長

2018-01-31 13:29

台大遴委出缺採遞補制 廖俊智若辭郭位補

2018-01-31 13:24

影／台大校長爭議 廖俊智：還沒開會怎麼知道結果

2018-01-31 13:18

校長遴委出缺採遞補制 廖俊智若辭郭位補

2018-01-31 13:00

台大遴選會召開 發言人袁孝維：今會有結果

2018-01-31 12:59

影／台大校長今認定？ 發言人：今天會有結果

2018-01-31 12:45

台大人對蔡英文怒吼：大學自主是台大堅守的核心價值

2018-01-31 12:00

台大爭議 學者：別只看蔡明興 廖俊智也不應當遴選委員

2018-01-31 11:44

台大遴選風波 時力也撤案了

2018-01-31 00:23

台大準校長管中閔 明天來得及上任？

2018-01-31 00:10

孫大千：反對管中閔的教授先答這四題 否則別再出來亂

2018-01-30 21:45

反管中閔運動發起人 曾諷國軍墜機飛官「夕鶴」

2018-01-30 20:16

陽明校長前例：會後11天才核定 管中閔後天上任難

2018-01-30 19:27

影／台大教授串連 反對核定管中閔當校長

2018-01-30 18:28

獨╱台大校長遴委會明開會 盼管中閔後天如期上任

2018-01-30 17:09

任獨董不用主動揭露！管中閔經歷由推薦者提出

2018-01-30 15:55

管中閔聘任風波 項武忠等學者跨海連署籲校園自主

2018-01-30 14:43

葉匡時：綠以洪荒之力阻管中閔 不知節制權力最好證明

2018-01-30 12:06

台大校長核准？ 教長：釐清再聘任才不會有疑義

2018-01-30 11:17

要求時力撤卡管中閔主決議 柯建銘：已搞成藍綠扭曲

2018-01-30 10:34

時代力量撤主決議 徐永明：柯建銘不給表決

2018-01-30 10:17

蔡正元諷：綠營再接再勵 官派校長吧！

2018-01-30 03:12

管校長卡卡！ 教部：台大說的不算 須遴委會認定

2018-01-30 00:32
看更多

熱門文章

台大遴選會結果：管中閔校長當選資格毫無疑義

2018-01-31 19:29

三校整併在即 國立高雄第一科大明天走入歷史

2018-01-31 19:03

蔡英文參加台大「自己的學校自己救」連署？ 假的！

2018-01-31 22:47

管中閔2月1日如期上任？ 教部：應該來不及

2018-01-31 22:20

學測英文題爆爭議 《時代雜誌》原作者打臉大考中心

2018-02-01 11:47

獨／遴委會認當選無疑義 管爺聞訊淡然平靜

2018-01-31 19:50

管中閔來不及上任？ 藍批：政府真的沒救了

2018-02-01 06:40

台大校長遴選2關3輪投票 不是小學生選班長

2018-01-31 13:29

校長遴委出缺採遞補制 廖俊智若辭郭位補

2018-01-31 13:00

台大確認管爺是管校長 曾志朗喊話要教育部今晚快核定

2018-01-31 20:26

台大遴選會7小時馬拉松 承認廖俊智、蔡明興委員資格

2018-01-31 20:41

台大管校長「毫無疑義」 學者：展現最高學府的智慧

2018-02-01 00:47

台大遴委會議開6小時 教部：逐條回應監察院疑問

2018-01-31 23:04

台大遴選會召開 發言人袁孝維：今會有結果

2018-01-31 12:59

管中閔資格「毫無疑義」 台大最速件報教育部

2018-02-01 00:06

趕緊讓新校長上路 台大教授：再對立下去 非台大之福

2018-01-31 20:32

文大新校長翻案？盧希鵬：人治不該優於法治

2018-01-31 15:55

台大遴委出缺採遞補制 廖俊智若辭郭位補

2018-01-31 13:24

釐清管中閔爭議案 台大校長遴選委員會討論

2018-01-31 13:56

管中閔未揭露獨董 遴選會多數委員認不需要再討論

2018-01-31 20:06

【重磅快評】管中閔資格和潘文忠失格都「毫無疑義」

2018-02-01 11:30

台大管校長「毫無疑義」 教部：還需要一點時間

2018-02-01 11:14

影／台大校長爭議 廖俊智：還沒開會怎麼知道結果

2018-01-31 13:18

文大校長鬧雙包？教育部:可依私校法裁罰

2018-01-31 16:10

文大校長鬧雙包？李天任說明：辭職受脅迫依法可撤銷

2018-01-31 17:30

「英國學生落後亞洲學生」 英從中國進口「知識」

2018-02-01 10:00

陳維昭：遴委過程沒有問題 最速件送教育部

2018-01-31 19:48

教部：管中閔趕不及今布達

2018-02-01 00:06

畢業找不到方向怎麼辦？ 她繞了一圈找到熱情所在

2018-02-01 09:36

影／台大校長今認定？ 發言人：今天會有結果

2018-01-31 12:45

文大遴選校長結果沒呈報 教部喊罰

2018-02-01 00:06

龍應台辭政大校長遴委「馬英九非第一順位候補」

2018-01-31 13:24

台師大獲認證推薦 成第一所國際文憑師資培育機構

2018-02-01 09:50

英中對照／被誤解害羞、不開心 個性內向錯了嗎

2018-02-01 09:14

影／抗議教部放任亂象 亞太師生：不知明天在哪裡

2018-02-01 12:06

三位國立大學校長上任 潘文忠期許校務持續發展

2018-02-01 11:44

中金院金融風暴爭霸活動 真人大富翁趣味十足

2018-01-31 13:48

人本公布體罰 要把教育局長送監院

2018-01-31 23:53

遴委遞補風波 政大：第一順位不是馬英九

2018-02-01 00:06

王錫福接掌北科大 盼打造實務研究大學

2018-02-01 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top