台大管校長「毫無疑義」 教部：還需要一點時間

2018-02-01 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大校長遴選委員會昨進行7小時馬拉松會議，決議新任校長管中閔當選一事「毫無疑義」。 聯合報系資料照 分享 facebook 台大校長遴選委員會昨進行7小時馬拉松會議，決議新任校長管中閔當選一事「毫無疑義」，然而今天管中閔仍趕不上今天國立大學校長布達典禮。對此，教育部人事處長陳焜元表示，台大昨晚已經把公文送到教育部，教部會再針對台大遴委會初步做的決定仔細檢視，「程序重要，實質內容更重要」。被問到時程問題，他說，「應該還需要一點時間。」

陳焜元表示，台大昨晚把公文送到教育部，同仁正在做收發作業，因為是密件，所以有一定程序，正在內部行政作業中。

陳焜元指出，針對台大校長爭議案，大家經過長時間的討論，因此對很多議題的理解，必須再做更清楚的檢視。而且，不是只有人事處，還要再經過高教司、法制處等單位進行內容審視，「應該還需要一點時間」。

陳焜元表示，因為大家很關注，教育部的內部檢視會更仔細去看，除了實質內容很重要，也希望整個流程沒有瑕疵，不希望讓外界認為「教育部到底有沒有審查？」但他強調，教育部沒有「卡關」，只是依法制上該有的程序跟規範進行。

農曆年前有辦法核定嗎？陳焜元表示，每個單位的意見和角度不一樣，「很難講出一個特定時間」，但不管怎麼樣，行政流程都會盡快處理。

此外，包括台大、政大、文化、高醫大多校校長遴選都出問題，教育部是否會有制度上的改革？陳焜元說，教育部長潘文忠已經指示，盡快組成工作小組，邀集各界學者專家，進行整體性的考慮，必須深入、周妥地納入各方意見。

教育部今天上午舉行國立大學卸新任校長聯合交接布達典禮，新任校長包括國立嘉義大學校長艾群、國立台北科技大學校長王錫福，以及國立高雄科技大學校長楊慶煜等3位。

嘉義大學校長艾群，美國威斯康辛大學Madison分校農業工程研究所博士，曾任國立嘉義大學副校長、教務長、理工學院院長；台北科大校長王錫福，美國賓州州立大學材料博士，曾任國立台北科技大學副校長、工程學院院長、材料科學與工程研究所所長、材料及資源工程系主任；高雄科大校長楊慶煜，美國科羅拉多州立大學機械研究所博士，曾任國立高雄應用科技大學校長、副校長、工學院院長、模具工程系系主任。