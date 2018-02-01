陽明山可能下雪 彭啟明：周末寒流來 最抗寒的都用上！

2018-02-01 07:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今、明天強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部地區低溫11、12度，沿海空曠地區僅10度左右，南部及花東13至15度間。聯合報系資料照 分享 facebook

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨晚北方冷空氣又明顯增強，這是從周日開始降溫後的第二波冷空氣，北部清晨低溫已經降到9-10度，台北市還超過10度徘徊，大致上還降不到10度，今天、明天都維持這樣類型，明晚開始另外一波更強的冷空氣又再報到，這波在周末到下周一、下周二長達3、4天內，會跌到新低溫，務必提高警覺，要提醒親友注意健康。

昨天深夜到今天凌晨，從中國南方東移的水氣持續影響，全台灣都有雨勢，他說，預計今天水氣白天會稍微緩和，轉為中部以北較多，中南部偶陣雨的形式，預計明天、周六開始將轉為桃竹苗以北有陣雨的，迎風面早晚陣雨較多。而若是水氣稍減，要留意可能有境外空氣汙染物移入，目前有些稍微成長，但尚未到達嚴重等級，部分地點從昨天深夜開始稍微高一些，不過和雲雨交互作用下，較為輕微。中南部最近由於風速較強，也有雨勢，普遍空氣品質還不錯。

要注意的是低溫，「周末才是冷的谷底，請大家要多注意」，彭啟明指出，預期這一波最低溫可能落在周日、下周一的清晨，北部都會低溫預測仍落在7-8度間，空曠地區減少1-2度，中南部可以到接近10度上下的溫度，也是偏低，要到下周二、下周三才會逐漸回溫，按照這樣的態勢，仍維持北部1000公尺高山有機會下雪，例如陽明山等地，可能會有零星短暫的雪景出現，這要碰點運氣，但1500公尺到2000公尺以上的機會絕對是非常高，過去兩天中部的高山已經出現雪勢，預計這2、3天都還有機會，接下來也持續，至少低溫還是維持。台灣難得看到雪景，不過若是您要一睹白色的景象，務必要做好準備，冰凍雨雪下的天氣，對行車用路都是頗大的考驗。

彭啟明表示，這一波的冷空氣在下周三四會明顯回溫，也有機會讓北部明顯的轉晴回溫，可能延續到過年除夕，當然時間久都還有變動空間，不過大趨勢上看，年節的天氣應不算太差，至少不會像這周這樣的冷。

彭啟明提醒，根據疾管署在昨天公布的流感疫情監控，這時已經到達近幾個月的最高峰，比去年同期多出了1到2倍以上，而且B型較多，又遇上年節的聚會及交通繁忙多，加上未來到下周三的將近還有1周的低溫期，恐怕還有一波劇烈的上漲期到過年，建議務必做好自我健康管理。

過去幾天的冷都還不算冷，周末才是大考驗，彭啟明表示，務必要把家裡面最抗寒、保暖的設備都用上，多注意年長者及慢性病親友的健康，多一點準備，就可以減少不必要的健康風險。

氣象局說，未來1周天氣系統移動緩慢，強冷空氣源源不絕，各地是持續性的寒冷天氣；降雨方面，迎風面的北部及東半部地區陰霾有短暫雨，中南部山區亦有局部雨，中南部平地由濕轉乾，多雲可見陽光。

氣象局指出，今、明天強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部地區低溫11、12度，沿海空曠地區僅10度左右，南部及花東13至15度間；周六至下周二冷空氣影響達到巔峰，為寒流等級，這段時間，中部以北及東北部地區低溫剩下7、8度，沿海空曠地區更只有6、7度，南部及花東也只剩下11、12度；下周三白天氣溫稍回升，各地早晚氣溫仍偏低；高溫方面，北部及東半部因雲量多，白天高溫回升有限，日夜溫差約3至5度，中南部因為偏乾雲少，日夜溫差可達10度以上，請留意氣溫變化適時調整衣物。

高山降雪狀況方面，未來1周3000公尺以上高山，若水氣與氣溫配合得宜皆有機會降雪，氣象局說，周末之後寒流影響期間，可能出現降雪之海拔下移至2000公尺左右，甚至北部、東北部在1000公尺以上高山也有降雪的可能性，若有規劃賞雪行程，請注意全身性保暖，厚外套、毛帽、手套不可少，車輛請加掛雪鍊，並注意最新氣象及交通管制資訊。