影╱玉山再降瑞雪 積雪7.5公分

2018-02-01 06:45 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



玉山站今天凌晨零時10分降雪，凌晨2時40分雪停，接著又在凌晨3時40分降雪，到清晨5時仍持續，積雪累積7.5公分。

氣象局說，未來1周3000公尺以上高山，若水氣與氣溫配合得宜皆有機會降雪，氣象局說，周末之後寒流影響期間，可能出現降雪之海拔下移至2000公尺左右，甚至北部、東北部在1000公尺以上高山也有降雪的可能性，若有規劃賞雪行程，請注意全身性保暖，厚外套、毛帽、手套不可少，車輛請加掛雪鍊，並注意最新氣象及交通管制資訊。

氣象局玉山觀測站今晨降雪。 圖／中央氣象局提供 分享 facebook