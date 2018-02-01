氣象專家示警「周六起全台極寒冷」

2018-02-01 06:15 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



周六至下周二第二波冷空氣勢力達最強。聯合報系資料照 分享 facebook 中央氣象局發布低溫特報，今、明兩天強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，嘉義以北沿海、空曠地區及金門、馬祖將出現10度左右低溫；周六起至下周二寒流影響，氣溫明顯偏低，全台各地及金門、馬祖易出現10度以下低溫，農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害，民眾亦請注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意室內通風，以免一氧化碳中毒、使用電暖器具亦請注意用電安全。

氣象局並發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率；連日降雨，請注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今、明兩天第二波冷空氣開始影響，沿海空曠地區的最低氣溫，又降回到10度左右，北台灣天氣尤其濕冷，日夜溫差很小，中南部平地降雨會逐漸緩和。

「周六起全台極寒冷」，他指出，周六至下周二第二波冷空氣勢力達最強，氣溫會再降得比第一波低很多。目前氣象局預報的最低氣溫是7度，模式模擬則大約仍是6、7度。也就是說這波冷空氣非常濕冷，北台灣連白天高溫也會在10度以下，而中南部天氣也是極冷的，雖然白天氣溫稍微回升；由於持續長時間的極低溫，與輻射冷卻造成的短暫低溫並不相同，其影響及致災能力會加大的，一定要特別注意保暖，也要注意寒害的發生。

吳德榮說，下周三清晨氣溫仍低，白天起稍減弱。下周四氣溫回升。長達10天的緩進式寒潮才算結束。

今起至下周二台灣附近水氣很多，吳德榮說，3000公尺以上高山也常在零度以下，降雪的機率高。明晚起北台灣2000公尺左右高山如太平山、拉拉山等，也將降至零度以下，且水氣多，飄雪機率也不低。周六晚至下周一，北台灣1000公尺左右的山脈如七星山、大屯山等，山頂降至接近零度，是否降雪或冰霰，必須再觀察。

氣象局說，未來1周天氣系統移動緩慢，強冷空氣源源不絕，各地是持續性的寒冷天氣；降雨方面，迎風面的北部及東半部地區陰霾有短暫雨，中南部山區亦有局部雨，中南部平地由濕轉乾，多雲可見陽光。

氣象局指出，今、明天強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部地區低溫11、12度，沿海空曠地區僅10度左右，南部及花東13至15度間；周六至下周二冷空氣影響達到巔峰，為寒流等級，這段時間，中部以北及東北部地區低溫剩下7、8度，沿海空曠地區更只有6、7度，南部及花東也只剩下11、12度；下周三白天氣溫稍回升，各地早晚氣溫仍偏低；高溫方面，北部及東半部因雲量多，白天高溫回升有限，日夜溫差約3至5度，中南部因為偏乾雲少，日夜溫差可達10度以上，請留意氣溫變化適時調整衣物。

高山降雪狀況方面，未來1周3000公尺以上高山，若水氣與氣溫配合得宜皆有機會降雪，氣象局說，周末之後寒流影響期間，可能出現降雪之海拔下移至2000公尺左右，甚至北部、東北部在1000公尺以上高山也有降雪的可能性，若有規劃賞雪行程，請注意全身性保暖，厚外套、毛帽、手套不可少，車輛請加掛雪鍊，並注意最新氣象及交通管制資訊。