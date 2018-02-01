寒流將來襲！今低溫10度 階梯式極凍一周

2018-02-01 05:36 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



受強烈大陸冷氣團影響，今低溫下探10度。 聯合報資料照片 記者林伯東／攝影 分享 facebook 新一波冷空氣昨晚南下，中央氣象局預報員陳建安表示，今天受到強烈大陸冷氣團影響，清晨中部以北、東北部地區低溫約11至12度，沿海空曠地區下探10度，南部約14至15度，花蓮、台東位於背山面，清晨還有15至17度。

陳建安表示，今天白天開始北部地區因雲多、整天陰冷，高溫只有13至14度，中部、花蓮高溫預計可到16至18度，南部、台東地區有機會達到19至22度。

降雨方面，今天清晨仍有水氣，中部以北、東半部地區仍會斷續降雨，南台灣部分地區也仍會飄雨。

陳建安表示，今天白天開始水氣減少，中南部雲量減少、有機會看見陽光，但北部、東半部雲量仍多也會飄雨，基隆北海岸、大台北山區則有明顯雨勢。

陳建安表示，明天周五溫度會再略降，北部、東北部高溫也只有14至15度，中部可達20度、花東約18至20度、南部約24度，水氣也集中在迎風面基隆北海岸。

不過明晚開始溫度將再下降，從周五晚間到下周三清晨，將從原本的強烈大陸冷氣團等級，一路階梯式下降到寒流等級，最冷的期間在下周日至下周二，中部以北、東北部地區將下探7度，沿海空曠地區下探6度，南部、花蓮約10至12度、台東也僅13度，降雨仍集中於迎風面。

陳建安表示，下周三白天開始寒流稍微減弱，但仍有強烈大陸冷氣團等級。

至於高山是否有機會降雪，氣象局分析，未來一周3千公尺以上的高山，若與水氣配合得宜都有機會降雪，周五晚上至下周三清晨，2千公尺以上高山就會下雪，尤其以北部、東北部直接受到冷氣團影響最明顯，加上水氣多，北部、東北部1千公尺以上就會下雪，這段時間如玉山、合歡山、拉拉山、七星山、大屯山都有降雪機會。