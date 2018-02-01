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陽明山可能下雪！周末寒流來 最抗寒的都用上

跳蛙公車App自創公車路線 幽靈人口別搗亂

2018-02-01 00:07聯合報 記者林麒瑋吳淑君翁浩然李京昇／連線報導

新北市交通局與新北市公車公會合作，全國首創「跳蛙公車APP」，於昨日上線。 記者...
新北市交通局與新北市公車公會合作，全國首創「跳蛙公車APP」，於昨日上線。 記者林麒瑋／攝影
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新北市交通局推出全國首創「跳蛙公車App」，提供公車路線客製化服務。民眾下載App後點選自創路線，輸入要去的地方、希望幾點到，只要募集超過廿人搭乘，自己規畫的新公車路線就可望開通，創造共享經濟。新北邀請基隆、台北、桃園等共同生活圈加入服務，三地市府都有意願。

不過，跳蛙公車App因使用者不用建立身分，恐怕出現「幽靈人口」投票，外界也擔心，當業者決定派車營運，上路時才發現搭乘人數沒有如預期的多，浪費公共運輸資源。

新北市府交通局長王聲威說，過去民眾有新公車路線需求時，必須向客運公司或市府反映，交通局再提案至路線審議委員會；若路線跨越市境，還需徵詢各地縣市政府意見，流程至少三個月。

北北基桃是共同生活圈，新北交通局推出可跨境行駛的跳蛙公車，能讓民眾自行規畫住家附近到公司、學校附近的公車路線，類似停站少、路程快、路線直捷的專車服務。

北市公運處、桃園市交通局表示，跳蛙公車未來路線申請行政流程將簡化，協助新路線開通，回應民眾需求。基隆市交旅處長李綱說，這個App功能很棒，但要培養更多人使用，效益才會顯著。

跳蛙公車App有「自創路線」、「募集中路線」與「線上訂票」三大功能，民眾點選自創路線，選擇出發地點、到達地點及抵達時間送出後，公車公會及台北客運公司就會把需求上架，其他民眾認為「募集中路線」符合需求，可按下「我要搭乘」，募集達廿人，四地公車業者廿天內將協調派車開通。票價按新北公車價格，一段票十五元、兩段票卅元，以此類推。

首都客運總經理李建文表示，對App上線服務樂觀其成，讓業者更能掌握乘客搭乘起迄點，規畫路線可更精準。

對App可能出現幽靈人口登記搭乘的漏洞，新北市交通局科長林碧芳說，開通後，業者若發現搭乘人數少，可減班或是取消路線。

公車族魏小姐說，跳蛙App除能自設路線，還能設定預期票價，非常人性化。

幽靈公車APP
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