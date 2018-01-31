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陽明山可能下雪！周末寒流來 最抗寒的都用上

散落物像隱形殺手 國道擬重罰一萬兩千元

2018-01-31 23:41聯合報 記者侯俐安／台北報導

國道散落物件數居高不下，交通部研議罰鍰提高至一萬二，預計年底前可上路。 圖／聯合...
國道散落物件數居高不下，交通部研議罰鍰提高至一萬二，預計年底前可上路。 圖／聯合報系資料照片
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去年十月國道一號一輛大貨車運載齒輪途中掉落，遭後方大貨車壓到後彈飛對向車道撞上小客車，導致小客車駕駛失控撞護欄翻覆死亡。國道散落物件數居高不下，前年攀上四萬三千件、造成七六六起車禍，車禍件數創下十年新高，已成為隱形殺手。

交通部研議今年推動修法加重罰鍰從九千提高至一萬二，估年底前可上路；也將首度研議收取「國道散落物處理費」，費用最快今年中出爐。

國道散落物無奇不有，嚴重影響行車安全。高公局統計，二○一六年國道散落物以輪胎皮高達七五八五件最多，其次是金屬類四四六三件、塑膠類三九三八件，其餘有木頭類物品、布類、施工養護物件等。過去更曾有棺木、鋼琴、鋼圈、沙發、神像等，也曾經有豬隻從貨車掉落，往往造成了追撞及死亡車禍。

國道散落物目前已有相關罰則，交通部二○一一年修正「道路交通管理處罰條例」，將國道散落物從原罰三千至九千元一律改採最高罰則九千元，但散落物件數仍居高不下；交通部去年底著手規畫修法，修訂將汽車裝載物品滲漏、飛散或掉落、氣味惡臭者，從最高罰鍰九千元加重至一萬兩千元，若在國道上掉落可直接開罰一萬兩千元，最快今年底可完成修法。

高公局表示，車輛行駛國道若未做行車前檢查，導致輪胎、零件脫落，或裝載物品未綑綁妥善而掉落，不僅影響用路人行車安全及行車順暢，事故移除時也會增加處理人員風險及成本；「高速公路及快速公路交通管制規則」已有明訂可收處理費，但過去都由工程處或清潔維護廠商清理。

高公局初步規畫研訂「國道散落物收費要點」，依照國道養護費用，以及處理時間、出動人員及影響情況擬定收費標準，向掉落物品的車主收費，目的是希望警惕用路人，上路前確認裝載物品是否綑綁牢靠。

國道車禍人行
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