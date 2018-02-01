搶卵等一年… 借卵生子近5年暴增4倍

2018-02-01 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



醫院接獲捐贈的卵子可先冷凍保存，配對成功後再製造成人工胚胎，為不孕症患者尋找生育的契機。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

近年不孕夫妻借卵需求大增。衛福部國健署統計，近五年國內人工生殖使用捐贈卵子者成長四倍，從三一八人次增至一二七四人次。但國內捐卵來源不足，加上近年不少大陸、日本患者來台進行人工生殖，使卵子供不應求，部分醫院有不孕患者想要卵子須等一至二年。

人工生殖法規定，凡捐贈精、卵者，只要使一對不孕夫妻成功生下一名寶寶，其餘已捐贈的生殖細胞必須銷毀，且終身不得再捐。送子鳥診所副院長王懷麟表示，我國人工生殖法可說全球最嚴謹，相對造成捐卵意願較低，因為我國人口僅兩千多萬人，若捐贈者多次捐贈，使多對夫妻受孕生子，恐衍生未來近親繁殖的複雜血緣關係，因此透過法規限制嚴格，卵源也就比其他國家少。

美國規定捐贈生殖細胞為有償，甚至被視為商業買賣行為，美國一名捐卵者可貢獻六對不孕夫妻完成活產。一名婦產科醫師透露，近年來國內就有打著至美國捐卵可賺台幣廿二萬元、搭飛機住宿免費等，遊走在法律邊緣仲介至美國捐卵，相對比衛福部國健署訂定的營養補助費九萬九千元高出許多，使得部分有意捐卵者前往美國捐贈，更減少了國內的捐卵來源。

王懷麟表示，目前全台有八十三家合法人工生殖機構，但提供精卵捐贈或受贈的生殖中心，僅占其中十多家，由於人工生殖法對於捐受贈流程的相關規範嚴謹且繁複，另一方面生殖中心也需投入大量人力、物力經營管理，卵源不足、供需失衡。

國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫認為，隨著愈來愈多不孕夫妻需要借卵，為提高國內捐卵風氣與來源，政府應思考提高營養費或放寬限制，讓一名捐贈者可讓一對以上的不孕夫妻活產，或開放女性凍卵後，如日後結婚成功使用新鮮的卵子或取用冷凍卵子還有剩餘，能開放捐出給不孕夫妻使用，擴大國內卵子來源。