子宮頸抹片檢查 高市醫院推優惠

2018-02-01 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄報導



今年推動子宮頸抹片檢查友善醫療環境獲獎優等單位為高雄長庚、高榮、高醫、阮綜合、義大、聖功、健仁及旗山醫院。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

子宮頸癌盛行率高，但高雄市衛生局統計發現，婦女對子宮頸抹片篩檢的觀念薄弱，今年高市30歲以上，已2年未做「子抹」的女性高達30萬人。

據國健署資料顯示，經由子宮頸抹片篩檢，約70人有1人罹患子宮頸癌前病變或子宮頸癌，高市衛生局多年來大力推動子抹，儘管已讓子宮頸癌死亡率微幅下降，但每年仍有200名婦女罹病。

高長庚婦產部副系主任林浩表示，婦女1年做1次子抹的比率約30%，3年做1次約50%，比起歐美比率還是偏低。東方女性會排拒子抹，除了害羞，主要是對子宮頸癌認識不足，認為沒有症狀，就不必要做，其實子宮頸癌前期完全沒有症狀。

高雄長庚子宮頸抹片檢查室，布置溫馨。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

高市衛生局為鼓勵婦女定期接受子抹，從建置友善醫療環境著手，104年起先改造衛生局所屬的子宮頸抹片檢查車，隔年帶動7家市立醫院及12輛乳攝車醫療院所加入行列，106年擴大推廣到14家癌症篩檢品質提升計畫醫院，經評比，今年產出8家績優單位，昨在高雄長庚醫院表彰並進行成果觀摩。

衛生局健康管理科長郭瑩璱表示，婦女需要的篩檢環境是動線明朗，診間乾淨、舒適、隱密，佈置得有溫馨感。

高雄榮總為推動子抹，祭出轉介獎勵措施，員工轉介1人受檢可獲30元獎勵金，志工則仿超商集點辦法，集滿20點獲贈100元禮券。高雄長庚的子抹檢查室佈置得燈光美、氣氛佳，聖功醫院則發展快速通關模式，受檢更方便。

衛局副局長蘇娟娟說，高雄市今年還有30萬婦女尚未子抹，提醒儘快受檢，「一抹免煩惱 」。即起到8家獲獎醫院子抹的婦女，可獲骨盆底肌健康操衛教手冊等禮品。