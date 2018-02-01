有水泡才就醫 帶狀疱疹讓你痛難消

2018-02-01 00:18 聯合報 陳夙容／台北榮民總醫院感染科主治醫師



初期帶狀皰疹症狀不明顯，患者常誤以為是其他疾病。 圖／聯合報系 分享 facebook

水痘（chicken pox）是一種出疹性疾病，也就是台語俗稱的「水珠」，元凶是水痘帶狀疱疹病毒（varicellazoster virus, VZV）。水痘帶狀疱疹病毒一旦感染人體後，患者會有發燒及類似感冒症狀，同時身上也會出現一顆顆如水泡的疹子，由於奇癢無比，往往讓人忍不住用力抓癢而不小心抓破。

水痘潛伏期可以長達兩到三周，通常在發疹前一、兩天，一直到所有疱疹都乾掉結痂為止，具有極強的傳染力，可透過空氣、飛沫或黏膜接觸傳播，身邊有人感染水痘，與他接觸過的人可能無一倖免，傳染力可達到90%以上。

水痘主要發生在小孩，並不代表大人免疫，反而大人感染後，會出現比小孩更嚴重的症狀，也較易產生併發症，如細菌感染、肺炎、腦炎及死亡。

水痘有個好處，就是得過一次之後，絕大多數的人終身免疫。預防水痘最有效的方法就是接種水痘疫苗，提醒家長應於幼兒出生滿12個月時到醫療院所完成免費疫苗接種。

帶狀疱疹（herpes zoster）是台灣人俗稱的「皮蛇」，好發在老年或免疫不全，如肝癌、乳癌、慢性腎衰竭、糖尿病、紅斑性狼瘡、血液腫瘤及移植病患身上。帶狀疱疹其實就是水痘病毒再活化。水痘病毒在感染人體後，雖然身體會產生抗體，但因為此病毒和神經細胞親和力很強，所以會潛藏在感覺神經節，避開抗體及免疫細胞攻擊，等到日後免疫功能不佳，病毒就會再度被活化，產生帶狀疱疹。

帶狀疱疹通常發作於身體單側，早期在皮膚尚未有任何異狀時，病患就會開始感覺類似火燒、針刺或肌肉痠痛症狀，好發於胸部，其次腰部及顏面三叉神經部位。

患者一開始可能因為胸痛誤以為是心臟問題，或以為肌肉痠痛自行貼藥布，等到經過2、3天皮膚開始出現紅疹，以為是對藥布過敏，直到進一步形成水泡才就醫，但由於延誤治療，神經的慢性傷害已造成，病人往往會痛上好幾個月，甚至長達一年以上。

若能早期診斷，尤其在24至48小時內投予抗病毒藥物，可以有效抑制病毒增殖並縮短病程。對於疱疹後神經痛可服用抗憂鬱劑、抗癲癇藥物或佐以疼痛貼布及神經阻斷術控制。

除了充分休息、維持營養提升免疫力，疫苗是預防帶狀疱疹發作最有效的方法。不過，必須強調，疫苗是無法治療正在發作中的帶狀疱疹。

帶狀疱疹疫苗目前屬於自費疫苗，一劑價格約6000元，是活性減毒疫苗，和小朋友打的水痘疫苗成分相同，但強度是水痘疫苗的14倍。建議50歲到79歲成年人為主要施打對象，接種一劑具11年保護力，不需重複接種。

不適合接種的族群，主要是對疫苗成份、新黴素（neomycin）過敏的人、孕婦、先天及後天免疫不全患者。此外，B肝、C肝病患正在接受抗病毒或干擾素治療者、癌症患者正在使用免疫抑制劑、感染中正在使用抗疱疹病毒藥物治療者也不建議施打。與肺炎鏈球菌疫苗接種需間隔4周，所有人在施打完4周內也不應捐血。