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陽明山可能下雪！周末寒流來 最抗寒的都用上

一天拚完掃除 她膝蓋痛到難走

2018-02-01 00:18聯合報 記者劉嘉韻／專題報導

不少民眾趁年前全家大掃除，如果姿勢不當，很容易腰痠背痛，甚至造成嚴重傷害。52歲...
不少民眾趁年前全家大掃除，如果姿勢不當，很容易腰痠背痛，甚至造成嚴重傷害。52歲的林太太平日上班忙碌，趁過年前休假日密集打掃，從早整理到晚，甚至跪著擦地板，沒想到隔天膝蓋就痛到幾乎不能走路，就醫才發現膝蓋發炎、積水。 圖／本報資料照片
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不少民眾趁年前全家大掃除，如果姿勢不當，很容易腰痠背痛，甚至造成嚴重傷害。52歲的林太太平日上班忙碌，趁過年前休假日密集打掃，從早整理到晚，甚至跪著擦地板，沒想到隔天膝蓋就痛到幾乎不能走路，就醫才發現膝蓋發炎、積水。

醫師建議：提早、分次打掃

醫師表示，做家務常見因姿勢不當，造成腰椎、膝蓋傷害，民眾掃除時不宜過度彎腰，也不要跪著擦地，最好能提早進行、分次打掃，避免集中在同一個放假日、全天都在打掃，以免掃除時間太長，讓肌肉、骨骼受傷。

日本連續劇中的阿信總是以跪姿擦地板，不少家庭主婦也覺得跪著擦地比較乾淨，但用跪姿擦地容易造成膝關節受傷。

台大醫院復健科主治醫師王亭貴說，退化性關節炎、髕骨滑液囊炎都會造成膝蓋積水，跪著擦地板容易造成髕骨滑液囊炎，使得膝蓋腫痛、積水，因此這個疾病又有英文別名「housekeep’s knee」（主婦膝或女傭膝），常發生在家庭主婦的身上。

跪著、彎腰拖地 最易受傷

王亭貴說，許多民眾都會在過年前大掃除，尤其是平常忙碌的上班族，常利用農曆年前周末假期，一口氣做完一整年份的打掃工作，有時整天連續做個六至八小時，累到腰都直不起來。而最常見的掃除傷害就是以跪姿擦地或彎著腰拖地，很容易造成腰椎及膝關節受傷。

做家事 姿勢也不能馬虎

不僅過年密集打掃若姿勢不良會造成腰椎、膝關節受傷，平時做家務也應留意姿勢。台大物理治療系助理教授暨台大醫院復健部物理治療師黃正雅說，門診曾遇過一名巴金森氏患者的彎腰駝背狀況比其他患者還要嚴重，來復健時腰幾乎已經彎成90度了，一問之下才發現這名患者平常習慣以跪姿擦地，長期下來使得肌肉、關節退化得非常嚴重。

黃正雅表示，50歲以上族群更須注意做家務的時間與姿勢，如果一次做太久、姿勢不正確，輕則腰痠背痛，嚴重就會造成肌肉、關節受傷；建議民眾平常掃除時就應善用工具，例如運用長柄掃把、拖把清潔地面，或使用掃地機器人代勞，避免彎腰駝背或採跪姿而造成身體傷害。


過年掃除注意事項

1.避免彎腰或跪著做家事，尤其宜避免跪著擦地。

2.分次做比一口氣做完更好，尤其是上班族可提前幾個星期打掃，以免密集做家務造成肌肉關節傷害。

3.善用掃除工具，例如長柄拖把、掃地機器人等，減輕身體負擔。

資料來源／王亭貴、黃正雅 整理／劉嘉韻

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