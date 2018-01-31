春節返家發現長輩有這些行為 要懷疑可能失智了

2018-01-31 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣失智症協會推估，全台失智人口逾25萬人，其中65歲以下的早發型或年輕型失智者也有1.2萬人，這些數字逐年增加。 分享 facebook 失智症10大警訊。聯合報系資料 分享 facebook 台灣失智症協會推估，全台失智人口逾25萬人，其中65歲以下的早發型或年輕型失智者也有1.2萬人，這些數字逐年增加。農曆春節前夕，台灣失智症協會提醒，返鄉團聚時，若發現家中成員或鄰居親朋開始忘東忘西、重複問話、判斷力變差、個性驟變等，宜懷疑是失智症徵兆、及早陪伴就醫，如若確診，就能把握黃金期延緩疾病惡化，並及早作後續醫療與財務規劃。

台灣失智症協會理事長賴德仁表示，失智症早期徵兆包括記憶力減退至影響生活、方向感變差、判斷力變差、個性改變、過去擅長的能力退化等，可能忘東忘西、不斷重複談同一件事情、煮菜走味，甚至出現懷疑東西被偷或懷疑配偶外遇等異於以往的言行。

要預防失智，台灣失智症協會秘書長湯麗玉建議「趨吉避凶」。她表示，「趨吉」包括多動腦、多運動、維持適當體重、多社交互動、採地中海飲食，「避凶」則得避免三高、頭部外傷、抽菸與憂鬱情緒。

● 親人究竟有沒有失智？初步篩檢： https://goo.gl/yUQYVo

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