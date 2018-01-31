可納變形工時行業 勞動部審查50行業鬆綁七休一

2018-01-31 17:18 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



勞動部今天宣布鬆綁七休一放寬50個行業可在「時間特殊」、「地點特殊」、「性質特殊」、「狀況特殊」行業可適用14天休4，以狀況特殊為例，總計有製造業、設計服務業、紡織業共18個行業別，可因辦理非經常性活動或緊急性需求可適用14天休4天。