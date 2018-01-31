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超幸運！超商買25元飲料 中發票千萬大獎

2018-01-31 16:43聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

去（106）年11－12月期統一發票開獎，千萬元特別獎中獎號碼為「75350343」，共開出11張。如果您去年底到台南市中西區的全家便利商店買25元的飲料，您可能就是此次消費金額最低的千萬大獎中獎人；特獎獎金200萬元，中獎號碼為「67035249」，開出12 張。

財政部公布，去年11－12月中獎的11張千萬大獎中，消費金額最高及最低的都開在台南，消費最低開在台南市中西區五妃街的的全家便利商店，消費最高的開在台南市安平區中華西路的NET服裝店，消費548元的服飾。

經統計，本期電子發票的特別獎、特獎、頭獎與無實體電子發票百萬元獎等四大獎項計有70位幸運得主，獎金合計超過1億3千萬元。

財政部表示，106年11－12月期1千萬元特別獎得主10位，其中1位係以icash載具索取電子發票，須至超商KIOSK印中獎發票兌獎；1位係使用中華電信電子發票會員載具，營業人將另行通知中獎者；其餘8位則未使用載具，中獎者需持電子發票證明聯兌領獎金；而中獎之幸運得主最低消費金額為25元。

此外，本次無實體電子發票百萬元獎金中獎得主15位，其中1位將79元的網路消費發票設定捐贈給社福團體，此筆獎金將自動匯入社福團體之愛心帳戶。另1位將發票載具歸戶至手機條碼或自然人憑證並設定金融帳戶，將享有中獎獎金自動匯入帳戶之服務。

去（106）年11－12月期統一發票1000萬元大獎中獎清冊。照片／沈婉玉拍攝
去（106）年11－12月期統一發票1000萬元大獎中獎清冊。照片／沈婉玉拍攝
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去（106）年11－12月期統一發票1000萬元大獎中獎清冊。照片／沈婉玉拍攝
去（106）年11－12月期統一發票1000萬元大獎中獎清冊。照片／沈婉玉拍攝
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電子發票全家便利商店
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