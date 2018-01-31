消基會查春節雙人遊 2業者全不退費

2018-01-31 17:42 中央社 台北31日



消費者文教基金會隨機抽檢15家春節期間推國內2人旅遊專案業者，調查旅客解約退費辦法，結果僅五福和雄獅旅遊完全符合政府規定，可樂及燦星則只要旅客解約，完全不退費。

消基會今天召開「春節寒假瘋出遊 業者自訂賠償規定亂象多」記者會。

消基會副秘書長徐則鈺表示，消基會針對2月15到18日春節期間推出2天以上、2位成人的國內團體旅遊專案，隨機抽樣15家業者，就其專案頁面、訂購頁面所載契約內容，調查是否符合國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項規定。

徐則鈺指出，調查結果顯示，有2家完全符合規定，分別是五福與雄獅旅遊，有4家訂購頁面的解約賠償符合規定，但專案頁面的相關內容卻有模糊狀況發生；消基會並公布，共計8家刊載的賠償方式不合規定，當中有2家，即可樂與燦星旅遊的「春節期間取消規定」是不論幾天前取消，都不退還已繳費用。

徐則鈺說明，交通部於105年9月13日公告的以上規定，根據當中應記載及不得記載事項第13條規定，出發前旅客若解除契約，應依旅行業提供的收據繳交行政規費，並賠償旅行業的損失。

損失賠償基準為，旅遊開始前第41天以前解除，賠償旅遊費用5%。旅遊開始前第31天至第40天以內解除，賠償旅遊費用10%。旅遊開始前第21天至第30天以內解除，賠償旅遊費用20%。

旅遊開始前第2天至第20天以內解除，賠償旅遊費用30%。旅遊開始前1天解除，賠償旅遊費用50%。旅客在旅遊開始日或開始後解除契約或未通知不參加者，賠償旅遊費用100%。

消基會試算不合規定的業者中，有1家依照業者規定，消費者在出發前15天解約，業者收團費新台幣1萬2900元的7成作為賠償，即9030元，但是照官方規定是賠償旅遊費用的3成，為3870元，價差5160元。

消基會董事長游開雄說，有類似案件，消基會將協助申訴的消費者跟業者協商退回差額，人數多可打團體訴訟；同時呼籲交通部確認以上業者是否不合規定，應限期改正，不改正可依消費者保護法第56條之1處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。（編輯：施燕飛/梁君棣）