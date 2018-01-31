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低溫大雨特報齊發！明後天恐出現10度低溫

2018-01-31 10:30聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局上午發布低溫特報與大雨特報。氣象局指出，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，明、後兩天嘉義以北沿海、空曠地區及金門、馬祖將出現10度左右低溫；周六起至下周二寒流影響，全台各地及金門、馬祖易出現10度以下低溫，農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害，民眾注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意室內通風，以免一氧化碳中毒、使用電暖器具亦請注意用電安全。

氣象局說，華南雲雨區東移，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率；由於連日降雨，民眾要注意坍方及落石。

氣象局說，今天強烈大陸冷氣團稍減弱，北部及東北部氣溫仍低，其他地區早晚氣溫亦較低。華南雲雨區東移影響，東北部地區有雨，中部以北及東部、東南部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。今天晚上起另一波強烈大陸冷氣團南下；明天、周五受強烈大陸冷氣團影響，周五晚上還有寒流南下，周六至下周二寒流影響，故近期氣溫明顯偏低，尤其是周末之後中部以北、東北部低溫下探8度，沿海空曠地區不排除更低一些，而南部及花東也只有10到12度，請大家要注意保暖，家中有年長者、小朋友或心血管疾病的朋友更要注意，山坡地農作物及養殖業要慎防寒害，使用瓦斯熱水器及電暖爐也要多加留意。

天氣方面，明天之後華南雲雨區影響減少，降雨會逐漸偏向北部、東半部地區，中南部則是以多雲到晴，山區有局部短暫雨的天氣為主。

高山降雪方面，未來1周3000公尺以上高山，若水氣與氣溫配合得宜皆有機會降雪，周末之後寒流影響期間，可能出現降雪之海拔下移至2000公尺左右，甚至北部、東北部在1000公尺以上高山也有降雪的機會，若有規劃賞雪行程，請注意全身性保暖，厚外套、毛帽、手套不可少，車輛請加掛雪鍊，並注意最新氣象及交通管制資訊。

氣象局對北北基發布大雨特報。圖/擷自中央氣象局官網
氣象局對北北基發布大雨特報。圖/擷自中央氣象局官網
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