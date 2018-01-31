吳德榮：白天氣溫略回升仍濕冷 晚上氣溫再降

2018-01-31 06:21 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區東移，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天白天是這幾天之中，冷空氣最弱的時候，氣溫雖略升，天氣仍偏濕冷。今晚第二波冷空氣前緣抵達，氣溫下降、再轉冷；明天、周五沿海空曠地區的最低氣溫，又降回到10度左右。

他指出，周六至下周二第二波冷空氣勢力達最強，氣溫會再降得比第一波低很多。目前氣象局預報的最低氣溫是8度，模式模擬則大約是6、7度。但無論氣象局或模式模擬的預報，都有不確定性，所以降至6度或8度都有可能，特別去強調會下探到幾度，已違反科學的本質，並沒有太大的意義。

他說，下周三清晨氣溫仍低，白天起減弱。而第二波冷空氣影響期間，迎風面北部、東半部仍是多雨的，愈往南降雨愈少，但偶爾也會有雲雨的通過，帶來一些局部雨。此波「緩進式寒潮」持續時間長，第二波又「極寒冷」，身體更難調適，一定要特別注意保暖，以保健康。

今起1周台灣附近水氣很多，他說，3000公尺以上高山也常在零度以下，降雪的機率高。周五晚起北台灣2000公尺左右高山如太平、拉拉山等，也將降至零度以下，且水氣多，飄雪機率也不低。周六晚至下周一，北台灣1000公尺左右的山脈如七星、大屯山等，山頂都將降至零度左右，可注意其下雪的機率，繼續觀察。

中央氣象局說，今天強烈大陸冷氣團稍減弱，北部及東北部氣溫仍低，其他地區早晚氣溫亦較低。華南雲雨區東移影響，東北部地區有雨，中部以北及東部、東南部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。今晚起另一波強烈大陸冷氣團南下；明天至周五白天強烈大陸冷氣團影響，夜晚及清晨北部局部地區易有10至11度左右低溫；周五晚起寒流南下，各地氣溫持續下降；周六至下周二寒流影響，氣溫明顯偏低。