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今日天氣／北基宜大雨特報 入夜後全台氣溫再降

肺炎占流感併發重症4成易致死 醫生建議施打這兩種疫苗

2018-01-31 06:03聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

流感疫情升溫，各醫院因應春節流行高峰期嚴陣以待，高雄市立小港醫院內科加護室主任陳煌麒表示，國外研究顯示，流感重症患者併發肺炎比率高達4成，高雄流感併發重症人數偏高，近5年肺炎死亡率更高於全國平均值，應同時接種流感及肺炎鏈球菌疫苗，降低併發肺炎風險。

高雄市近3年流感重症案例數達597名，陳煌麒表示，除了老年人口比例高，南台灣氣候溫暖，民眾往往輕忽流感嚴重性而疏於預防。因應春節期間流感人數可能快速增加，建議高齡及慢性病患者除了施打公費流感疫苗外，也應自費加打肺炎鏈球菌疫苗，降低併發肺炎重症及死亡風險。

陳煌麒說，衛福部105年國人十大死因顯示，肺炎首度擠下腦血管疾病成為第3名，死亡率比10年前成長一倍之多。以該院去年為例，因感染住院者有一半是流感和肺炎，加護病房患者死因更有高達75%是肺炎合併呼吸衰竭。

陳煌麒表示，一旦感染肺炎，肺部組織受損，再次復發可能性大幅提高，去年就收治一名61歲男性患者，8月因流感併發肺炎入院，惡化成敗血性休克及急性呼吸窘迫症候群，在呼吸照護病房治療3個月才出院，但肺已有纖維化，去年12月底又二度感染肺炎入院。

由於目前政府僅提供流感公費疫苗，成人施打13價及23價肺炎鏈球菌疫苗仍須自費，陳煌麒說，為提高保護力，建議未曾接種過的19歲以上慢性病患及65歲以上高齡族群，可先施打一劑13價肺炎鏈球菌疫苗，防護效力至少超過10年；若有出國需求，再接種23價疫苗即可。

因應流感高峰期來臨，高雄市立小港醫院院長侯明鋒（左）及內科加護室主任陳煌麒（右）...
因應流感高峰期來臨，高雄市立小港醫院院長侯明鋒（左）及內科加護室主任陳煌麒（右）建議，高危險群除了施打公費流感疫苗，也應自費接種肺炎鏈球菌疫苗，降低併發重症及死亡風險。圖／高雄市小港醫院提供
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流感疫苗肺炎患者
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