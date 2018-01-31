台彩春節加碼8億 大樂透除夕起連開6天

2018-01-31 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



台灣彩券公司董事長薛香川（左）昨天宣布春節加碼活動即將開跑，加碼總獎金八億元。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

今年春節期間買彩券，將有七五五個中百萬元以上大獎的機會！台灣彩券公司昨天公布今年春節加碼方案，台彩董事長薛香川表示，今年加碼總獎金八億元，是歷年次高，大樂透從除夕到初五連續六天每天開獎，除夕、初一還會各加開十個獎號，對中六個就能中百萬獎金，共有四百個中獎機會。

二月五日開獎的威力彩，頭獎率先加碼二億元。若本周四威力彩頭獎未開出，二月五日威力彩頭獎獎金將上看四點七億元。

至於五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，也將自二月十六日至三月一日連續加碼十四天。

包括春節百萬大紅包及各款春節應景刮刮樂，總計春節期間台彩百萬元以上的大獎共有七五五個。薛香川說，中獎機會多很多，一定讓大家都開心。

台彩表示，大樂透從除夕到初五放假六天每天開獎，每期頭獎保證一億元，同時在除夕、初一每期各加開二百組獎金一百萬元的百萬大紅包。民眾購買一注大樂透除了有機會成為億萬富翁，每期還有對中春節大紅包百萬獎金的機會。

如果除夕到初一四百組百萬獎金沒有全部送出，初二以後還會繼續加開十個獎號，直到獎金全部送出，或是到二月廿七日活動結束為止。

台彩指出，每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，春節加碼內容包含「基本玩法」一至六星全獎項獎金加碼、簡單好玩的「猜大小」獎金倍數也將由六倍提高為七倍。去年新推出的新玩法「猜單雙」，猜中「單」或「雙」獎金倍數也將由六倍提高為七倍。