新北圖書證 一卡借遍北北基

雙北圖書館昨天啟動「一證通用」服務，新北市副市長李四川（右）和台北市副市長陳景峻分別貼上市徽，宣示合作。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

新北、台北市圖書館昨天簽署閱讀合作備忘錄，「一證通用」服務上路，兩地借書證可以互借圖書。新北市去年三月就與基隆推行一證通用，現在服務範圍擴及北北基，讓申請新北借書證的民眾，享有三地約一千五百萬冊圖書資源。

新北市圖書館表示，過去北北基民眾到不同城市借書，需分別申請借書證，新北市近年力推跨境服務，終促成三地一證通用，估計約六七Ｏ萬讀者受惠。北北基是共同生活圈，桃園也是一小時生活圈範圍，未來盼更多公共圖書館加入。

北北基共有一七六處圖書館，新北市每人借閱書籍數為四十五冊，分別是新北一次可借廿本，台北十五本，基隆十本。雙北市民即日起利用線上加值辦證或臨櫃開通，就可結合兩市借閱證，不需重新辦證。

新北市立圖書館長王錦華說，雙北人口、藏書量都很龐大，雙北「一證通用」，但在台北借書只能在台北還，在新北借書也只能在新北還，若要像新北、基隆「通借通還」，可相互借還書，牽涉到預算增加，將在半年內評估跨市借閱需求，兩市都會爭取預算執行。

新北市民李小姐說，現在只要一張卡，就可以借閱北北基的圖書，借書證沒有帶，也可以透過手機條碼借書；即使圖書館已關門，還有廿四小時自動還書機器，真的很方便。