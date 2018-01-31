長照支付新制懶人包 五成民眾看不懂

2018-01-31 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



長照支付新制今年元旦上路，居家服務由論時改論件計酬，實施不到一個月卻引發亂象叢生，民眾嘆做什麼都要錢，長照2.0恐變成漲價2.0。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

長照支付新制倉促上路，家庭照顧者關懷總會蒐集投訴發現，民眾抱怨新制訊息不清、服務斤斤計較，收費變相增加，衛福部製作的懶人包也看不懂，連打一九六六專線詢問，得到回覆均不同。衛福部次長薛瑞元坦承，新制有不足之處，但服務絕不打折，民眾部分負擔也不會漲價，將持續與地方政府溝通。

立委吳玉琴與家總昨天舉辦「從使用者角度解讀長照新制」公聽會，家總現場公布民怨調查，逾五成受訪民眾表示看不懂衛福部製作的新制懶人包；家總試圖以同一失能等級的居家復能照護費用，詢問三縣市的照管專員，結果全答錯。

四十五歲的羅小姐說，她照顧孩子，也照顧重度失智母親，過去一直使用居家服務，今年新舊制轉換，結果竟比過去多收五千元，而且照服員服務結束就走，新制等於逼家屬辭職照顧；但為家庭經濟，她根本不可能放棄工作，造成兩難。

立心慈善基金會副總幹事蘇興中指出，新制給付有「上下樓梯」項目，一名長輩聽說要另外付錢，馬上就說「不要了」，「讓人情何以堪？」

智障者家長總會秘書長林惠芳也說，身障服務本來就少，原期待新制增加服務量，但至今完全看不到。中華聖母社會福利慈善事業基金會居家服務組長莊嘉綺說，民眾打一九六六打不進去，怒氣全由他們承接。

薛瑞元表示，新制上路是為避免服務單位核銷制度太多，必須整合。新制絕不讓服務打折，只是政府和服務單位算錢方式改變，部分問題來自各縣市照專工作觀念未轉換，若民眾接受的服務不變，但部分負擔漲價，可能是照專算錯了。中央會持續和地方政府溝通改善。