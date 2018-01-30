螢光影像手術治婦癌 患者隔天能下床

2018-01-30 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮報導



來自宜蘭的張姓婦人昨分享手術心得，也感謝龐渂醛醫師（右）的治療，左為花蓮慈院婦產部主任朱堂元。 圖／花蓮慈院提供 分享 facebook

衛生福利部統計，台灣平均每5分鐘就有1人罹癌，「癌症時鐘」比前一年加快6秒；慈濟醫院使用達文西螢光影像系統，透過螢光標註細胞組織，讓外科醫師動刀時，更準確切除腫瘤，尤其是婦癌分期手術中很重要的「淋巴結切除」更加精確，大幅降低病患手術風險。

宜蘭48歲張姓婦人因為罹患子宮內膜癌，由花蓮慈濟醫院婦產部主治醫師龐渂醛為她作達文西婦癌分期手術，她昨天回花蓮慈院分享心得表示，術後隔天就可以下床，不到一周出院，很快恢復正常生活。 達文西螢光影像系統應用在子宮內膜癌的手術處理，花蓮慈院婦產部醫師龐渂醛仔細說明。圖／花蓮慈院提供 分享 facebook

慈濟婦產部團隊昨天分享使用達文西螢光影像治療，龐渂醛說，達文西螢光影像系統是指靛氰綠在近紅外光照射下發出綠色的螢光，1957年開始運用在醫學上，像是心血管造影、肝功能檢查，近年來也運用在婦科的子宮內膜癌和子宮頸癌手術中。

龐渂醛表示，「淋巴結切除」是在婦癌分期手術中很重要技術，若切太少可能低估癌症期別或因治療不完全，影響病人存活，若切太多，可能造成病患不必要創傷，透過達文西螢光影像，讓醫師能更精準地切除需要切除的淋巴結，降低腫瘤復發機率。 達文西螢光影像系統可以隨時切換，讓醫師可以依照需求，直接看見螢光綠的顯影，或者一般血管、肌肉的顏色。圖／花蓮慈院提供 分享 facebook

至於達文西機器手臂治療子宮內膜癌，術後3到5天就能出院。龐渂醛提醒婦女若有經期不規律、停經後出血、行房時出血等異常出血狀況，應儘速到婦產科門診檢查。