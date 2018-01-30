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反擊新華社 民航局：M503關鍵在陸方未信守承諾

2018-01-30 22:18聯合報 記者侯俐安╱即時報導

新華社今報導國際航空運輸協會（IATA）負責人19日已就M503航線回覆台灣民航...
新華社今報導國際航空運輸協會（IATA）負責人19日已就M503航線回覆台灣民航局，指M503已於2015年3月投入使用、不是新航路，位置及設計符合國際民航組織（ICAO）文件並經批准，民航局晚間證實已收到國際航協回函，但質疑中方媒體「選擇性報導」。記者陳嘉寧／攝影
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新華社今天報導國際航空運輸協會（IATA）負責人19日已就M503航線回覆台灣民航局，指M503已於2015年3月投入使用、不是新航路，位置及設計符合國際民航組織（ICAO）文件並經批准，民航局晚間證實已收到國際航協（IATA）回函，但質疑中方媒體「選擇性報導」，並強調此案關鍵不在M503是否為新航路，而是陸方必須信守3年前承諾，與我方等相關航路後續航管作為後再啟用相關航路。

民航局表示，IATA回函中明確表明M503與W122、123等相關航路爭議，宜透過與上海飛航情報區協商處理，IATA並鼓勵「與M503航路鄰近及相連之各方，以雙邊方式與上海飛航情報區主管當局進行協商」，這才是我方去函IATA訴求重點，該篇報導中並未提及。

民航局官員表示，M503等相關航路爭議發生後，我方自始至終從未反對M503等航路，IATA回函中提及M503自2015年3月投入使用，並不是新航線，民航局也從未否定此一事實。但該篇報導卻忽略了，M503南向航路在2015年3月啟用前，兩岸曾經過反覆溝通後達成共識，中方才啟用，並與我方達成共識，M503航路往西偏移6浬、後續相關航路啟用前，需經兩岸溝通確認。

民航局強調，此案之關鍵不在M503航路是否為新航路，而在於陸方必須信守三年前的承諾，與我方溝通確認M503等相關航路後續航管作為後，再啟用相關航路。這是我方訴求重點，也是IATA回函重點。

民航局副局長何淑萍指出，這樣的訴求，同時也符合國際民航組織（ICAO）精神，依據ICAO第9426號文件，劃設新航路需與航路途經之相關國家或地區協商。ICAO於國際民航公約及相關文件中，均鼓勵各相關國家地區就劃設航路充分討論，以維護飛航作業之安全與順遂。這樣的精神，長期以來為我方所信守，也是我方據以要求陸方需落實三年前承諾的理由。

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