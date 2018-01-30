今彩539第107026期 頭獎2注中獎

相關新聞
93歲老奶奶勇於開腸剖肚 對抗腸癌令人刮目相看2018-01-31 07:28
吳德榮：白天氣溫略回升仍濕冷 晚上氣溫再降2018-01-31 06:21
肺炎占流感併發重症4成易致死 醫生建議施打這兩種疫苗2018-01-31 06:03
害小7錯給發票獎金 這4種狀況開發票的店家要賠2018-01-31 06:02
寒流周六報到！ 低溫下探6度2018-01-31 05:22
健檢萬靈丹？後續追蹤更重要2018-01-31 00:33
老是痠痛？小心僵直性脊椎炎2018-01-31 00:32
國健署：每天11人死於不當飲酒2018-01-31 00:32
流感高峰 6個月大嬰兒爆重症2018-01-31 00:32
新北圖書證 一卡借遍北北基2018-01-31 00:19
長照支付新制懶人包 五成民眾看不懂2018-01-31 00:15
螢光影像手術治婦癌 患者隔天能下床2018-01-30 23:45
高鐵延伸屏東工程可行 一週內報交部審查2018-01-30 21:29
農業巨擘孫明賢逝世享壽81歲 農業界嘆損失2018-01-30 21:12
運動迷好樂 2月摩曼頓服飾全面6折起2018-01-30 20:26
陸配連2年低於其他國家總數 學者憂：水漲荷葉高2018-01-30 20:18
用文學反攻大陸 林清玄等作家齊聚慶九歌40周年2018-01-30 20:03
超級滿月月全食明晚登場 年度天文盛事2018-01-30 19:40
北市圖公布2017閱讀力 脫北女孩摘冠2018-01-30 18:40
年終掃除當阿信 小心「女僕膝」上身2018-01-30 18:39
鬆綁七休一、輪班間隔 交通部同意運輸業放寬彈性2018-01-30 18:25
影／居家整理師教「撇步」 聰明收納清爽過年2018-01-30 18:15
掃除防過敏原上身 口罩頭巾手套都戴2018-01-30 18:15
以教代罰 交通部推輕違規罰鍰記帳2018-01-30 18:04
九歌四十 見證陪伴台灣文學成長2018-01-30 18:00
誠品期間限定店 80年日式宿舍變身懷舊書店2018-01-30 16:57
要噴農藥 農委會希望農民業者應該這樣穿2018-01-30 16:48
長照支付新制 專家、民團齊開砲2018-01-30 16:30
桃機春節疏運計劃 加開1090架次2018-01-30 16:11
桃機出場車輛 31日清晨改從南側車道行駛2018-01-30 15:42
流感掛病號逾13.5萬人次 最小重症僅6個月大男嬰2018-01-30 15:09
流感疫情仍高峰 6個月男嬰重症創紀錄2018-01-30 15:00
長照支付新制懶人包測試 竟半數民眾看不懂2018-01-30 14:54
別再執著於平衡工作與人生！打造理想生活的五大心法2018-01-30 14:47
食安黑洞？ 消基會籲嚴管液蛋2018-01-30 14:23
交部擬新道安法 輕微違規改記點2018-01-30 14:19
一卡通過年搭乘有優惠 推經典人物新年卡2018-01-30 14:17
周末寒流 1千公尺以上山區可望飄雪2018-01-30 14:15
天氣好冷 流感、腹瀉疫情大爆發2018-01-30 14:11
熱門文章
給公婆的紅包比親媽多 她哭訴月花16萬被質疑2018-01-30 10:06
美髮業心酸談...女客一週沒洗頭 她滿手「灰黑噁心泡泡」2018-01-30 18:01
真的以為公司需要你？專家分析殘酷事實2018-01-30 17:30
80年未見蹤跡 東部美洲獅正式宣告絕種2018-01-30 13:29
以為懷孕是喜悅… 媽寶男友竟被家人說服逼墮胎2018-01-30 10:35
30年來最大尾！ 台東成功漁港捕獲706公斤「白肉旗魚」2018-01-30 13:54
打破全年無休慣例！ 好市多宣布初一全台不營業2018-01-29 14:59
長照支付新制 專家、民團齊開砲2018-01-30 16:30
影／新奇！台東釋迦每天聽軍歌 「長得有紀律」2018-01-30 12:16
遠航首創航空界嘻哈MV 正翻空姐上陣2018-01-30 12:42
星巴克搭Alice+Olivia 2月6日限量開賣2018-01-30 15:02
費德勒達成20座大滿貫！ 最大贏家竟然是勞力士2018-01-30 13:43
發年終時期 哪些生肖有超乎預期的財富旺運？2018-01-30 08:00
熱鬧節慶好運不斷？紫微2月運勢線上看！2018-01-30 09:35
超級滿月月全食明晚登場 年度天文盛事2018-01-30 19:40
彭啟明：周六至下周一最冷 恐下探7度低溫2018-01-30 08:33
新北失業勞工子女就學補助 2月1日起受理申請2018-01-30 18:05
誠品期間限定店 80年日式宿舍變身懷舊書店2018-01-30 16:57
絕美！太平山下冰霰 遊客驚喜2018-01-30 08:48
長照支付新制懶人包測試 竟半數民眾看不懂2018-01-30 14:54
陸配連2年低於其他國家總數 學者憂：水漲荷葉高2018-01-30 20:18
農業巨擘孫明賢逝世享壽81歲 農業界嘆損失2018-01-30 21:12
傷得越痛愛得越深 你患了愛情斯德哥爾摩症候群嗎？2018-01-30 11:34
吳德榮：白天氣溫略回升仍濕冷 晚上氣溫再降2018-01-31 06:21
餐飲飯店人力缺 3萬起薪難招人2018-01-30 13:08
花東一票難求 台鐵新車2年後才交車2018-01-30 12:28
高鐵延伸屏東工程可行 一週內報交部審查2018-01-30 21:29
台彩：電腦彩券春節加碼總獎金8億元2018-01-30 12:02
今日星座運勢／牡羊 豐盛早餐助體力 注意交通安全2018-01-31 00:00
王品推新品牌三哇造面 招牌菜竟是「牛蛙麵」2018-01-29 17:43
冷到受不了！ 全民掀抗寒運動2018-01-30 12:37
桃機出場車輛 31日清晨改從南側車道行駛2018-01-30 15:42
流感掛病號逾13.5萬人次 最小重症僅6個月大男嬰2018-01-30 15:09
鬆綁七休一、輪班間隔 交通部同意運輸業放寬彈性2018-01-30 18:25
周末寒流 二千公尺以下山區不排除飄雪2018-01-30 09:46
寒流周六報到！ 低溫下探6度2018-01-31 05:22
別再騙「幫你壓歲錢存起來」 專家建議家長說清楚2018-01-30 10:32
台彩券春節加碼8億元 春節大紅包400組100萬元2018-01-30 10:51
影／強烈冷氣團接力來台冷一周 玉山下雪、合歡山降霰2018-01-30 10:50
能不能讓我靜一靜！ 網友最受不了小黃司機的十種行為2018-01-30 11:37
留言