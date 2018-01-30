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今日天氣／北基宜大雨特報 入夜後全台氣溫再降

今彩539第107026期 頭獎2注中獎

2018-01-30 22:29中央社 台北30日電

今彩539第107026期開獎，中獎號碼17、10、08、15、31。派彩結果，頭獎2注中獎，每注可得新台幣800萬元。

貳獎177注中獎，每注可得2萬元；參獎6620注中獎，每注可得300元。

3星彩中獎號碼715，正彩31注中獎，每注可得1萬2500元。

4星彩中獎號碼3678 ，正彩13注中獎，每注可得12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。(編輯：林沂鋒)

新台幣今彩539台彩
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