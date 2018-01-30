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都市土地可免實施環評 環保署取消

2018-01-30 21:49聯合報 記者董俞佳╱即時報導

為加速蔡政府提升環評效率政策，環保署進行環評法大變革。不過，過程中，環保團體等有不同意見，環保署今天二度預告修正相關草案，其中外界質疑的都市土地免環評部分已經取消，另加入山坡地露營區，申請開發或累積開發面積1公頃以上，應實施環評。至於環保團體關注的台糖土地則分為3類，其中，不適農作的農地放寬到3公頃以下免環評。

環保署今天第二次預告修正「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」及「環境影響評估法施行細則」。根據目前規定，台糖土地不論開發規模大小都要實施環評，但環署去年擬放寬台糖土地1公頃內免環評，國發會甚至建議10公頃以上才需環評，引發環團質疑。

環署本次修正預告，將台糖農地做3種區分，其中，優良農地，不論大小都要環評；毗鄰受污染、不適農作、周邊為都市、工業區、交流道等的台糖農地則放寬到3公頃以下免環評。

另外，環保署為加速環評實施，避免環評疊床架屋，前次預告，原擬開發行為位於都市土地，已經有都市相關法規可控管的開發可免實施環評，但外界抨擊聲音也大；本次預告不修正，且配合都市發展及建築技術提升，修正高樓建築高度為120公尺以上，應實施環評。

近日國土遭非法露營區重傷害，環保署也新增位於山坡地露營區，申請開發或累積開發面積1公頃以上，應實施環評。以及，再生能源之發電設備，裝置容量未達兩千瓩，可免實施環評等。

環評露營區農地
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