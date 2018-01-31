國健署：每天11人死於不當飲酒

2018-01-31 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



衛福部國健署表示，國內因暴飲、酗酒等導致事故傷害、肝硬化及癌症等年死亡約4500人，平均每天有11人。提醒民眾少飲酒。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

尾牙、年節團聚飲酒增，衛福部國健署表示，國內因暴飲、酗酒等導致事故傷害、肝硬化及癌症等年死亡約4500人，平均每天有11人。

國健署表示，飲酒沒有安全劑量，少量就有害，以罐裝啤酒2罐各330毫升，若每日喝，罹患肝硬化風險就高出不飲酒者2.9倍，提醒飲酒傷身、少喝為妙。

最近各公司行號舉辦尾牙，內政部警政署統計，2011年至2015年，每年12月至次年3月是酒駕肇事高峰期，這5年此時累計酒駕肇事死亡人數584人。

去年1至11月取締酒駕違規9萬6730件、移送法辦5萬6813件，因酒駕肇事死亡共77人，相當每5天有1人死於酒駕。

羅素英呼籲，民眾不僅應少喝酒避免傷己傷人，當企業進行尾牙可建議員工搭乘大眾運輸工具返家、或和民間計程車隊合作、提供代駕服務，由沒喝酒的朋友或同事擔任駕駛，鼓勵企業將「酒品危害」列入員工健康促進議題。

根據國健署資料分析，台灣18歲以上人口，過去一年中曾飲酒比率為45.7％，過去一個月曾暴飲，單次喝酒就超過60公克純酒精量（約為5罐330毫升且酒精濃度5％的罐裝啤酒）比率占5.4％。不當的飲酒行為每年導致4500名國人死亡、4萬多人罹病，耗損醫療資源約35億元。

國健署健康教育及菸害防制組組長羅素英表示，過量飲酒恐導致事故傷害或罹患肝硬化、口腔與食道等癌症，飲用少量就有害，喝愈多罹病風險愈高。

以每日飲用25公克（相當於2罐330毫升酒精濃度5％的啤酒、2杯120毫升酒精濃度12.5％的紅酒或葡萄酒）、50公克及100公克純酒精來說，罹患肝硬化的風險分別為不飲酒者的2.9倍、7.1倍及26.5倍。