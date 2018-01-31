流感高峰 6個月大嬰兒爆重症

2018-01-31 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



疾管署提醒，國內流感疫情仍在高峰，請民眾加強防範。 中央社 分享 facebook

Ｂ型流感威脅使疫情攀升，衛福部疾管署統計，上周全台類流感就醫逾13.5萬人次，最近新增一名年紀最小，僅6個月大的男嬰併發重症，所幸治療後已出院。

疾管署提醒，幼兒感染流感易重症、死亡，家有未滿6個月的嬰兒，父母應接種流感疫苗建構寶貝防護力。

疾管署副署長莊人祥表示，本周寒流報到、氣溫遽降，流感病毒變得活躍，但也適逢全台各級學校放寒假，相對減少群聚感染的機會，接下來幾周仍需觀察流感就醫人次，雖有機會下降，但民眾仍不可掉以輕心，疫情整體仍在流行高峰期。

疾管署統計，上周全台類流感門診、急診就醫共13萬5259人次，較前一周上升4%，近4周共有64起流感群聚事件，其中72%發生於校園，流行型別仍為Ｂ型流感，已累計261例流感併發重症病例，其中有40例死亡。

這名出生僅６個月的男嬰，疾管署防疫醫師林詠青推估，因男嬰家人曾出現感冒症狀，研判是可能的感染原因。

上周新增的9名死亡病例中，也有一名36歲壯年，本身有糖尿病、高血壓與心血管等慢性病，感染後併發肺炎、心肌炎病逝。

林詠青表示，流感病毒侵犯人體不分年齡，但小於6個月的嬰兒因無法接種流感疫苗，對流感的保護力應由父母建構，建議家有6個月以下新生兒父母可接種流感疫苗，目前全台仍剩餘5萬劑公費流感疫苗可提供接種。

幼兒父母返家照顧嬰兒前，也建議先洗手、有感冒症狀戴口罩等，避免傳染。