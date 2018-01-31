健檢萬靈丹？後續追蹤更重要

2018-01-31 00:33 聯合報 王國新／台北市



個人最需要的健檢，針對個人需求，其實是在一般健檢後，進一步針對異常項目詳查。 示意圖／衛生局提供 分享 facebook

健康版本月主題：我最需要的健康檢查，很有意思。

一般所謂健檢，無論形式化的駕照體檢、年度勞工健檢或公務員體檢，都是有限的幾個項目。若發現有問題，才進一步處理，就算是高階健檢或高價健檢，不過是增加幾個新開發機器檢查而已。

所以，個人最需要的健檢，針對個人需求，其實是在一般健檢後，進一步針對異常項目詳查，也就是進入疾病檢查階段，這就不是健康檢查了。

健康檢查要做到怎樣的程度？常過猶不及，某醫學中心針對300名院內45歲以上主治醫師與一級主管，做256切低劑量電腦斷層，發現12名醫師罹患肺癌、兩名醫師罹患乳癌，也有幾名醫師經檢查後發現冠狀動脈硬化。

然後呢？統統抓去開刀、裝支架，積極處理嗎？還是工作環境有問題？是檢查偽陽性?肺癌罹患率有那麼高嗎？其實不一定。

大眾對健檢期待過高，以至糾紛時起，越貴的健檢糾紛越多，明明檢查正常卻猝死；明明說肝功能正常，幾個月後肝癌末期；胸部X光竟然看不出肺癌等， 鬧上新聞和法院也不少見。

我一直在思考，健檢目的、間隔、判讀等，是否真的那麼有效？可及時發現潛伏疾病？還是配合病人自覺症狀抽絲剝繭，一步一步地向真相邁進？這需要時間和耐性，只是時間和耐性，卻是現今健保最難解的問題。