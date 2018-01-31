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老是痠痛？小心僵直性脊椎炎

2018-01-31 00:32聯合報 記者鄧桂芬／專題報導

醫師表示，多數民眾不認識僵直性脊椎炎，若未及早發現治療，脊椎恐因沾黏而致嚴重駝背...
醫師表示，多數民眾不認識僵直性脊椎炎，若未及早發現治療，脊椎恐因沾黏而致嚴重駝背。 圖／本報資料照片
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王姓醫師熱愛網球及游泳，但4年前開始，下背痠痛症狀持續沒緩解，原以為是運動傷害，但疼痛讓他難以起床值班，被護理師抱怨偷懶，就醫竟確診是僵直性脊椎炎。醫師表示，多數民眾不認識僵直性脊椎炎，但若未及早發現治療，脊椎恐因沾黏而致嚴重駝背。

中華民國僵直性脊椎炎關懷協會理事長高正指出，男女罹患僵直性脊椎炎比例為三比一，其中又以20歲到40歲男性為僵直性脊椎炎高風險族群。此外，若民眾被發現有HLA-B27基因，一等親也罹病，發病機率也比一般人高約五成。

僵硬、下背痛 7成男性不就醫

高正表示，根據「僵直性脊椎炎疾病認知度問卷調查」，調查國內140名20到40歲男性，發現七成男性遇到僵硬或發炎性下背痛等僵直性脊椎炎症狀時，僅做運動舒緩，不會就醫診斷。

此外，高達六成五的男性認為，不管是下背痛或是僵硬，身體可自行康復，若真要求診，只有1%的人知道要去風濕免疫科，其他大多數回答復健科或骨科。另外，網路資訊複雜，不乏潛在患者放棄求診，成為疾病「藏鏡人」。

恐致駝背 嚴重如穿「鋼鐵衣」

大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永指出，患者確診平均為發病後5到14年，但錯失黃金治療期，脊椎沾粘恐致駝背，嚴重有如穿上「鋼鐵衣」，行動受阻，且影響外觀使患者有心理陰影，失去彈性的脊椎也易骨折。

黃光永最近收治一名30歲男子，他駝著背走進診間，老婆向男子抱怨，二人7年前結婚，老公還能「直挺挺」，沒想到才過幾年就變了一個樣。

王姓醫師也是黃光永收治的病人。王醫師說，他以為下背痛來自運動傷害，僵硬感是因工作太累，直到某次值班，護理師向黃光永抱怨他「偷懶」，黃發現他起床值班，得先花5分鐘克服僵硬，懷疑是僵直性脊椎炎作怪，最後替他確診。他為了克服疾病，現在也成為一名免疫風濕科住院醫師。

患者避免熬夜 多做伸展運動

黃光永說，僵直性脊椎炎治療方式有三種，復健運動治療、口服藥物治療及生物製劑治療，可達消炎止痛、防沾黏效果。他也提醒，因疾病會造成不可逆的脊椎沾黏問題，患者在日常生活中應抬頭挺胸、多做伸展運動、避免熬夜。

為提高民眾對疾病的認識，中華民國僵直性脊椎炎關懷協會與台灣諾華發表二款疾病衛教互動遊戲，只要手機上網僵直性脊椎炎特約中心，進到「保背診聊室」及「私僵偵探」遊戲，再使用VR實境眼鏡，即可在遊戲中了解僵直性脊椎炎。VR實境眼鏡可向協會免費索取。


僵直性脊椎炎症狀

1.睡覺時，半夜會因莫名其妙的背部痠痛而痛醒。

2.每天都有晨間僵硬感，得花時間伸展身體才起得了床。

3.當發生下背疼痛或僵硬時，愈休息會愈痛。

4.四肢關節可能合併腫痛，但易誤認是不小心扭到。

患者注意事項

1.抬頭挺胸、坐姿端正：避免駝背狀況更嚴重

2.作息正常：罹病與自體免疫失調有關，應保持正常作息。

3.多運動：多伸展身體，以游泳為佳，有助脊椎與關節不沾黏。

4.按醫囑服藥：服藥有助消炎止痛，並控制疾病進程。

資料來源／黃光永 製表／鄧桂芬

僵直性脊椎炎患者醫師
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