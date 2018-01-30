落實空汙防治 將優先取消老舊柴油車國道通行優惠

2018-01-30 17:32 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



行政院長賴清德去年底拍板「空汙防治行動方案」，宣布2019年將全面汰除150萬輛二行程機車與8萬輛一、二期老舊柴油車。

交通部長賀陳旦今在新春記者會上說，配合空汙防治行動，將由地方政府檢討實施機車停車收費、或訂定差別費率；並檢討優先取消一、二期柴油車國道20公里通行車優惠，並逐步擴大僅限電動車、油電車享有優惠。