誠品期間限定店 80年日式宿舍變身懷舊書店

2018-01-30 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



誠品書店「雲夢製造所」於斗六雲中街正式開張。圖／誠品提供 分享 facebook

農曆新年走春去哪兒好？誠品書店在台灣北中南推出期間限定店，不論是「全台最迷你」的誠品青春商號首度前進高雄，還是造訪前身為日治時期警察眷屬宿舍的斗六「雲夢製造所」，體驗在榻榻米上席地而坐的閱讀趣味，或是走趟台北松菸店的「旅人書店」，感受以青年旅館為原型設計的主題專區，快列入連假必訪清單裡吧！

●「誠品青春商號 PLUS+」 現身高雄大魯閣草衙道

全台最迷你的誠品書店「誠品青春商號PLUS+」於高雄大魯閣草衙道期間限定。圖／誠品提供 分享 facebook

先前在台南正興街以貨櫃打造、全台最迷你的誠品書店「誠品青春商號」，首度前進台灣，除延續以各式青春為主題的提案選物，在大年初一到初三還將推出限量青春閱讀福袋，內容包含誠品青春商號與ultrahard 的聯名提袋、誠品精選三本好書、SKB 限量款誠品書店原子筆5入組、青春商號限定徽章及明信片。凡購買福袋還可參加扭蛋抽獎活動，有機會獲誠品 blackpages CAFÉ 咖啡券、台南老爺行旅住宿券等好禮。

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80年日式宿舍老屋 變身誠品期間限定書店

誠品書店「雲夢製造所」充滿日式風味的歷史建築，在榻榻米上席地而坐閱讀。圖／誠品提供 分享 facebook

日前在雲林斗六雲中街開張的「雲夢製造所」，前身為日治時期警察眷屬宿舍。誠品書店在此打造昭和時代氛圍感的書店，保留溫暖木色與日式屋舍格局、矮桌，讀者可以在榻榻米上席地而坐閱讀。店內蒐羅昭和時代相關的文學、歷史、建築、人物傳等書籍，包括《臺灣史上最有梗的臺灣史》、《臺灣摩登咖啡屋日治臺灣飲食消費文化考》等。同時也網羅雲林相關主題書籍，另有台灣青年文創品牌 ACORN STUDIO 橡果藝術100%手工繪製「LUNA 月球燈」、誠品獨家「SKB 聯名原子筆」等。

●誠品松菸「旅人嗜物所」 滿額抽旅行好禮

誠品書店松菸店全新打造「旅人嗜物所」主題專區 。圖／誠品提供 分享 facebook

旅行是現代人生活很重要的一環，誠品書店松菸店以青年旅館Hostel為原型設立「旅人嗜物所」主題專區，引進日本文具品牌 TRAVELERS COMPANY 旗下百項商品，全台最齊全。每周末還有旅遊講座，歡迎愛好旅行者。此外， 2/10-2/28於誠品書店松菸店單筆消費滿 1,600 元以上，即有機會抽中理想大地住宿券、recolte 復古果汁機、ultrahard Traveler 系列長版護照套、3A旅行洗沐組等旅行好禮。