親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

誠品期間限定店 80年日式宿舍變身懷舊書店

2018-01-30 16:57聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

誠品書店「雲夢製造所」於斗六雲中街正式開張。圖／誠品提供
誠品書店「雲夢製造所」於斗六雲中街正式開張。圖／誠品提供
分享

農曆新年走春去哪兒好？誠品書店在台灣北中南推出期間限定店，不論是「全台最迷你」的誠品青春商號首度前進高雄，還是造訪前身為日治時期警察眷屬宿舍的斗六「雲夢製造所」，體驗在榻榻米上席地而坐的閱讀趣味，或是走趟台北松菸店的「旅人書店」，感受以青年旅館為原型設計的主題專區，快列入連假必訪清單裡吧！

●「誠品青春商號 PLUS+」 現身高雄大魯閣草衙道

全台最迷你的誠品書店「誠品青春商號PLUS+」於高雄大魯閣草衙道期間限定。圖／誠...
全台最迷你的誠品書店「誠品青春商號PLUS+」於高雄大魯閣草衙道期間限定。圖／誠品提供
分享

先前在台南正興街以貨櫃打造、全台最迷你的誠品書店「誠品青春商號」，首度前進台灣，除延續以各式青春為主題的提案選物，在大年初一到初三還將推出限量青春閱讀福袋，內容包含誠品青春商號與ultrahard 的聯名提袋、誠品精選三本好書、SKB 限量款誠品書店原子筆5入組、青春商號限定徽章及明信片。凡購買福袋還可參加扭蛋抽獎活動，有機會獲誠品 blackpages CAFÉ 咖啡券、台南老爺行旅住宿券等好禮。

80年日式宿舍老屋 變身誠品期間限定書店

誠品書店「雲夢製造所」充滿日式風味的歷史建築，在榻榻米上席地而坐閱讀。圖／誠品提...
誠品書店「雲夢製造所」充滿日式風味的歷史建築，在榻榻米上席地而坐閱讀。圖／誠品提供
分享

日前在雲林斗六雲中街開張的「雲夢製造所」，前身為日治時期警察眷屬宿舍。誠品書店在此打造昭和時代氛圍感的書店，保留溫暖木色與日式屋舍格局、矮桌，讀者可以在榻榻米上席地而坐閱讀。店內蒐羅昭和時代相關的文學、歷史、建築、人物傳等書籍，包括《臺灣史上最有梗的臺灣史》、《臺灣摩登咖啡屋日治臺灣飲食消費文化考》等。同時也網羅雲林相關主題書籍，另有台灣青年文創品牌 ACORN STUDIO 橡果藝術100%手工繪製「LUNA 月球燈」、誠品獨家「SKB 聯名原子筆」等。

●誠品松菸「旅人嗜物所」 滿額抽旅行好禮

誠品書店松菸店全新打造「旅人嗜物所」主題專區 。圖／誠品提供
誠品書店松菸店全新打造「旅人嗜物所」主題專區 。圖／誠品提供
分享

旅行是現代人生活很重要的一環，誠品書店松菸店以青年旅館Hostel為原型設立「旅人嗜物所」主題專區，引進日本文具品牌 TRAVELERS COMPANY 旗下百項商品，全台最齊全。每周末還有旅遊講座，歡迎愛好旅行者。此外， 2/10-2/28於誠品書店松菸店單筆消費滿 1,600 元以上，即有機會抽中理想大地住宿券、recolte 復古果汁機、ultrahard Traveler 系列長版護照套、3A旅行洗沐組等旅行好禮。

誠品松菸宿舍
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

桃機出場車輛 31日清晨改從南側車道行駛

2018-01-30 15:42

流感掛病號逾13.5萬人次 最小重症僅6個月大男嬰

2018-01-30 15:09

抗空汙 空汙費加徵 估每年多收15億元

2018-01-30 16:45

北市圖公布2017閱讀力 脫北女孩摘冠

2018-01-30 18:40

年終掃除當阿信 小心「女僕膝」上身

2018-01-30 18:39

鬆綁七休一、輪班間隔 交通部同意運輸業放寬彈性

2018-01-30 18:25

影／居家整理師教「撇步」 聰明收納清爽過年

2018-01-30 18:15

掃除防過敏原上身 口罩頭巾手套都戴

2018-01-30 18:15

以教代罰 交通部推輕違規罰鍰記帳

2018-01-30 18:04

九歌四十 見證陪伴台灣文學成長

2018-01-30 18:00

要噴農藥 農委會希望農民業者應該這樣穿

2018-01-30 16:48

長照支付新制 專家、民團齊開砲

2018-01-30 16:30

桃機春節疏運計劃 加開1090架次

2018-01-30 16:11

流感疫情仍高峰 6個月男嬰重症創紀錄

2018-01-30 15:00

長照支付新制懶人包測試 竟半數民眾看不懂

2018-01-30 14:54

影／日核食解禁？ 衛福部：改為「風險管制」

2018-01-30 14:53

別再執著於平衡工作與人生！打造理想生活的五大心法

2018-01-30 14:47

食安黑洞？ 消基會籲嚴管液蛋

2018-01-30 14:23

交部擬新道安法 輕微違規改記點

2018-01-30 14:19

一卡通過年搭乘有優惠 推經典人物新年卡

2018-01-30 14:17

周末寒流 1千公尺以上山區可望飄雪

2018-01-30 14:15

天氣好冷 流感、腹瀉疫情大爆發

2018-01-30 14:11

公平會：春節二周前 傳統市場、超商查價

2018-01-30 13:58

30年來最大尾！ 台東成功漁港捕獲706公斤「白肉旗魚」

2018-01-30 13:54

尾牙季少喝酒為妙 國內每天11人死於不當飲酒

2018-01-30 13:43

全球十大熱門開運景點 第一名日本清水寺

2018-01-30 13:09

玉里計程車DRTS今年不辦？ 賀陳旦籲主動申請

2018-01-30 12:29

花東一票難求 台鐵新車2年後才交車

2018-01-30 12:28

影／新奇！台東釋迦每天聽軍歌 「長得有紀律」

2018-01-30 12:16

高鐵南延可行性研究 一周內報交通部

2018-01-30 12:16

交部擬取消國道20公里免費 僅限電動油電車優惠

2018-01-30 12:11

黑心蛋液事件 消基會痛批：去年3月就建議把關

2018-01-30 11:59

交通安全法擬「以教代罰」 輕微違規罰金記帳

2018-01-30 11:56

蘇花改目標2月5日通車 賀陳旦：不能說交部已決定

2018-01-30 11:55

大樂透春節400組百萬獎 玩法背後有原因

2018-01-30 11:45

《紅樓夢》和《鹿鼎記》 原來如此

2018-01-30 11:38

能不能讓我靜一靜！ 網友最受不了小黃司機的十種行為

2018-01-30 11:37

天氣冷颼颼！ 這款黑山羊做的羊肉爐才對味

2018-01-30 11:35

雞排怎麼這麼好吃！影響口感的秘密武器有2個

2018-01-30 11:29
看更多

熱門文章

給公婆的紅包比親媽多 她哭訴月花16萬被質疑

2018-01-30 10:06

吳德榮：入冬最強寒潮 周六起4天最冷

2018-01-30 06:16

以為懷孕是喜悅… 媽寶男友竟被家人說服逼墮胎

2018-01-30 10:35

80年未見蹤跡 東部美洲獅正式宣告絕種

2018-01-30 13:29

30年來最大尾！ 台東成功漁港捕獲706公斤「白肉旗魚」

2018-01-30 13:54

影／玉山清晨降瑞雪 積雪2公分深

2018-01-30 06:53

打破全年無休慣例！ 好市多宣布初一全台不營業

2018-01-29 14:59

長照支付新制 1誤判+3大挑戰

2018-01-30 00:56

你感到肩頸痠痛嗎 自製紅豆暖暖袋紓壓一夜好眠

2018-01-29 20:53

影／新奇！台東釋迦每天聽軍歌 「長得有紀律」

2018-01-30 12:16

春節蘇花改若塞 車流將往周邊道路調控

2018-01-29 23:34

上學學什麼／我是第一天就打電話給老師的恐龍家長？

2018-01-30 06:00

右肩疼痛就醫 竟然是少見的胸腺癌

2018-01-29 19:28

發年終時期 哪些生肖有超乎預期的財富旺運？

2018-01-30 08:00

孩童過動症是誤診？ 名作家出書惹醫界抗議

2018-01-29 20:30

彭啟明：周六至下周一最冷 恐下探7度低溫

2018-01-30 08:33

家庭／賞文迴響：漸入佳境的人生

2018-01-30 06:00

真的以為公司需要你？專家分析殘酷事實

2018-01-30 17:30

今日星座運勢／天蠍 找時間運動 避免把工作帶回家

2018-01-30 00:00

交部擬取消國道20公里免費 僅限電動油電車優惠

2018-01-30 12:11

絕美！太平山下冰霰 遊客驚喜

2018-01-30 08:48

家庭／思念之情：茉莉想念

2018-01-30 06:00

費德勒達成20座大滿貫！ 最大贏家竟然是勞力士

2018-01-30 13:43

遠航首創航空界嘻哈MV 正翻空姐上陣

2018-01-30 12:42

美髮業心酸談...女客一周沒洗頭 她滿手「灰黑噁心泡泡」

2018-01-30 18:01

嚴重空汙也要運動？醫師說NO

2018-01-30 00:56

長照支付新制 專家、民團齊開砲

2018-01-30 16:30

星巴克搭Alice+Olivia 2月6日限量開賣

2018-01-30 15:02

影／熱血消防員 他要搜集拍攝全台消防分隊外觀照

2018-01-30 07:25

花東一票難求 台鐵新車2年後才交車

2018-01-30 12:28

王品推新品牌三哇造面 招牌菜竟是「牛蛙麵」

2018-01-29 17:43

冷到受不了！ 全民掀抗寒運動

2018-01-30 12:37

傷得越痛愛得越深 你患了愛情斯德哥爾摩症候群嗎？

2018-01-30 11:34

熱鬧節慶好運不斷？紫微2月運勢線上看！

2018-01-30 09:35

周末寒流 二千公尺以下山區不排除飄雪

2018-01-30 09:46

流感掛病號逾13.5萬人次 最小重症僅6個月大男嬰

2018-01-30 15:09

別再騙「幫你壓歲錢存起來」 專家建議家長說清楚

2018-01-30 10:32

長照支付新制懶人包測試 竟半數民眾看不懂

2018-01-30 14:54

餐飲飯店人力缺 3萬起薪難招人

2018-01-30 13:08

氣溫溜滑梯 山區可望降雪

2018-01-30 05:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top