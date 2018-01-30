55種料理加點心 這份食譜可預防失智

2018-01-30 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



為了推廣預防失智的飲食概念，屏東基督教醫院結合7-ELEVEN門市的商品，設計「及早救智」食譜，規劃一週7天、一天3餐的55種料理及點心的健康餐食組合，讓長輩及家屬可以輕鬆取得食材，及早預防失智。

屏基表示，「及早救智」食譜從2月開始在全台7-ELEVEN門市「生活情報站」宣傳單張架上限量索取，也可至屏基「自在老輕鬆顧」網頁下載，過年就要到了，民眾若吃膩大魚大肉，也可以參照「及早救智」食譜。吃得營養均衡並預防失智症。

依據研究推估，台灣目前有26萬失智症人口，到2031年，將達到47萬人；屆時每100人中，就超過2人有失智症，尤其偏鄉失智症盛行率14%是都會區的2倍。

為及早預防失智症，屏基營養師依據「地中海飲食原則」設計「及早救智」食譜，規劃兩人份的一週健康餐食組合，作為長輩準備三餐的參考。

「地中海飲食」是以五穀雜糧為主食，搭配蔬果以攝取纖維質及維生素；每週可以吃3-5次的魚類、家禽和奶蛋及豆類，作為蛋白質來源；豬牛等紅肉、甜點、加工食物可以少量，每週至多以1次為佳。

今天在及早救智食譜發表會中，屏基營養師吳貞瑩現場示範「及早救智」食譜，並邀請鹽埔鄉附近的6位長輩一起到超商門市享用年菜，其中一位85歲的吳爺爺向來獨居，這回居家服務督導邀請他一起來圍爐聚餐，一度還讓他詫異說：「不會是詐騙吧？」最後在居服督導的熱情邀約下，吳爺爺真的一享圍爐溫暖。