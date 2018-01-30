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長照支付新制 專家、民團齊開砲

2018-01-30 16:30聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

衛福部次長薛瑞元參加立院公聽會，承認長照支付新制剛上路有不足之處。記者鄧桂芬／攝...
衛福部次長薛瑞元參加立院公聽會，承認長照支付新制剛上路有不足之處。記者鄧桂芬／攝影
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長照支付新制倉促上路，服務亂成一團。立委吳玉琴及家總今共同舉辦公聽會，衛福部次長薛瑞元到場向民眾解釋，卻遭專家譏「愈聽愈搞不清楚」。家總秘書長陳景寧呼籲，若政府推動長照2.0，卻無法讓民眾「照顧不離職」，長照2.0就是失敗的。

45歲的羅小姐表示，她育有一子，也要照顧重度失智且有退化性關節炎的母親，但因難照顧而被日照中心退托，只好改用居家服務。

羅小姐說，今年起，支付新舊制轉換後，每月服務要收一萬多元，比過去多5千多元，照服員還一服務結束就走人。她感嘆，家庭有經濟壓力，她不能放棄工作，新制等於逼家屬必須辭職照顧，猶如長照孤兒。

立心慈善基金會副總幹事蘇興中表示，最近該會也碰到一名照顧者，因督導員告訴照顧者，採新制後費用可能增加，使照顧者覺得負擔重又焦慮，不經意告訴失智媽媽，結果督導員花1.5個小時紓解這名失智媽情緒。

蘇興中說，新制給付項目其中一項有「上下樓梯」，一名長輩告訴督導員，上下樓也要付費，他就不要了，「新制對長輩來說情何以堪？」

中華聖母社會福利慈善基金會居家服務組長莊嘉綺說，有長輩剪指甲不願一次全剪，今天剪手指甲，明天剪腳趾甲，「這樣錢怎麼算？」衛福部新制懶人包又做得太懶，看不懂，民眾打1966詢問打不進去，最後是第一線服務單位被罵。

智障者家長總會秘書長林惠芳表示，身障能接受的服務本來就不夠了，原本期待長照2.0能增加服務量，但至今所有設計她完全看不到。

林惠芳舉例，過去服務使用，是服務單位與民眾溝通的結果，但現在是照專與民眾之間的溝通。最近發生，因障礙者和家長同住，服務需求就被刪，但有的家庭一家多口是障礙者，支持性薄弱，照專卻看不到，「服務怎麼用得到？」

陳景寧說，長照進入戰國時代，要留住顧客服務就要溫暖多元，若不能讓民眾照顧不離職，長照２.０就是失敗。台灣居服策略聯盟榮譽理事長涂心寧建議，服務照舊、支付採新，衛福部要提供清楚資訊，讓地方政府跟上，不要一國多制。

衛福部次長薛瑞元承認，新制剛上路一定有不足，倉促上路原因，是避免服務單位核銷制度太多種，因此整合避免行政流程垮掉。不過新制二大重點，就是希望服務供給面提升，並讓符合民眾需求的服務輸送到家，且品質夠好。

薛瑞元強調，新制絕不讓服務打折，只是政府和服務單位之間的算錢方式改變。他也發現問題，都是來自各縣市照專的工作流程及概念還沒轉換，中央政府會持續和地方政府長照中心溝通，讓第一線服務人員及民眾安心。

智障者家長總會秘書長林惠芳。記者鄧桂芬／攝影
智障者家長總會秘書長林惠芳。記者鄧桂芬／攝影
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立心慈善基金會副總幹事蘇興中。記者鄧桂芬／攝影
立心慈善基金會副總幹事蘇興中。記者鄧桂芬／攝影
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長照衛福部失智
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