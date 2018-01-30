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桃機春節疏運計劃 加開1090架次

2018-01-30 16:11中央社 桃園機場30日電

桃園國際機場公司今年春節疏運計劃出爐，2月9日至28日間加班機共1090架次，機...
桃園國際機場公司今年春節疏運計劃出爐，2月9日至28日間加班機共1090架次，機場也會加派人力進行疏運，提醒旅客善用大眾運輸工具，並配合相關規定，以免耽誤旅遊行程。聯合報系資料照
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桃園國際機場公司今年春節疏運計劃出爐，2月9日至28日間加班機共1090架次，機場也會加派人力進行疏運，提醒旅客善用大眾運輸工具，並配合相關規定，以免耽誤旅遊行程。

桃園國際機場公司今天發布新聞表示，桃園機場2月9日至28日春節期間加班機，經民航局核定為1090架次。預計2月13日至16日，以及20日至25日兩時段為疏運高峰，預估較平日運量平均增加1萬900人次，最高峰運量可能超過14萬人次，整體春節疏運期間較去年同期運量約成長9%。

因應春節連續假期旅客疏運，機場公司表示，除2月1日於第二航廈南側新增一條出境安檢線，尖峰時段安檢及出境證照查驗也將全線開放；航空公司、地勤、保全將加派人力，團客仍比照以往可預刷登機證，同時加強宣導領隊多利用入境大廳集結旅客，再至出境大廳報到，以減少壅塞情況。

在聯外交通部分，機場公司表示，18條客運巴士路線中有6條已擬定增班計畫；另外，佔機場聯外交通運具比例約2成的機場捷運，各航廈間使用電子票卡可免費搭乘，建議旅客及接送機親友多加利用；民眾也可以選擇機場排班計程車搭乘，深夜0時至6時還提供夜間共乘服務。

機場公司人員指出，為避免春節旅客較多耽誤行程，出國前除先與航空公司確認報到時間外，也歡迎旅客多利用自助報到、自動通關等設施。機場捷運A1站設置的市區預辦登機及自助行李託運服務也完全免費，協助旅客載運行李至機場。

機場公司也提醒出國旅客，除留意護照有效期限外，依據「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」規定，民眾出入國境攜帶外幣、有價證券超過限額等值1萬美元、人民幣超過限額2萬元，及新台幣超過限額10萬元者，應主動誠實申報，以免遭海關沒入。

機場捷運春節加班
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