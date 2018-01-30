老婦暖暖包貼肚燙傷 醫師籲隔衣物使用

2018-01-30 16:15 中央社 南投30日電



低溫來襲，南投縣一名80歲的劉姓老婦人在睡覺時，把暖暖包貼在肚子上，沒想到肚子卻紅腫、起水泡，醫師提醒，使用暖暖包最好隔著衣服，暖暖包長期接觸容易造成灼傷。

衛生福利部南投醫院外科主治醫師黃信傑今天指出，最近有一名80歲的劉姓老婦人來求診，拉開衣服指自己的腹部有紅腫、起水泡的情形，經詢問後才得知是最近氣溫降低，天氣變冷，婦人晚上睡覺時習慣把暖暖包貼在肚子上取暖，睡到一半被痛醒，才來醫院就醫。

黃信傑說，許多民眾為了禦寒，會把暖暖包貼在肚皮、腳底或是手臂，而暖暖包溫度約有40度左右，雖然沒有那麼燙，長時間使用仍然有可能會燙傷，他建議使用暖暖包應隔著衣物。

黃信傑表示，像是年長者、糖尿病患者或是中風等神經方面疾病等，有可能因為感覺神經退化或大腦中樞調節的能力變差，皮膚敏感度變差，對冷熱感覺沒有那麼敏銳，有時候被燙傷了還不自覺。

黃信傑指出，類似劉姓老婦人的情形就是低溫燙傷，低溫燙傷指的是皮膚長時間接觸高於體溫的低熱物體而導致的燙傷，如果遇到低溫燙傷，處理的方式和一般急性處理方式大同小異，需要先移除熱源，然後沖水降溫，儘速就醫治療。

黃信傑表示，除了暖暖包之外，其他的保暖用品像是熱水袋、電熱毯使用時也要小心，不要長時間直接接觸皮膚，電暖爐也不要長時間照射身體同一部位，防止低溫燙傷。