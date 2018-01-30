流感掛病號逾13.5萬人次 最小重症僅6個月大男嬰

2018-01-30 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



衛福部疾管署說明一周國內疫情，有左至右為疫情中心主任劉定萍、副署長莊人祥、防疫醫師林詠青。記者黃安琪／攝影 分享 facebook

B型流感威脅，流感疫情攀升。衛福部疾管署統計，上周全台類流感就醫逾13.5萬人次，不少幼童感染。統計本流感季已有261例重症，在上周新增的49名重症病例中，一名6個月大男嬰為本季最小重症個案。疾管署提醒，幼兒感染流感易重症、死亡，家有不到6個月嬰兒的父母應接種流感疫苗，建構寶貝防護力。

疾管署副署長莊人祥表示，本周寒流報到、氣溫遽降，流感病毒變得活躍，但也適逢全台各級學校放寒假，相對減少群聚感染的機會。因而接下來幾周，仍需觀察流感疫情就醫人次，雖有機會下降，但民眾仍別掉以輕心，疫情整體仍在流行高峰。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周經審查共新增49名重症病例，這名6個月大的男嬰，經住院治療一周後已出院，家有成員出現感冒症狀，研判為可能的感染原因；也新增9名死亡病例，其中8例未接種流感疫苗，當中也有一名年輕36歲壯年，本身有糖尿病、高血壓與心血管等慢性病，感染後併發肺炎、心肌炎病逝。

林詠青表示，流感病毒侵犯人體不分年齡，但小於6個月的嬰兒，因無法接種流感疫苗，其對流感的保護力應由父母建構，建議家有6個月以下新生兒的父母，應接種流感疫苗，返家照顧嬰兒前先洗手、有感冒症狀戴口罩等，避免傳染給免疫力弱的幼兒。

疾管署統計，上周（1月21日至27日）全台類流感門、急診就醫共13萬5259人次，較前一週上升4%，近4周共有64起流感群聚事件，其中有46起占72%發生於校園，目前流行型別仍為B型流感。

疾管署也提醒寒假、年節出國旅遊的民眾，全球流感流行病毒型別為A型H3N2，B型比率上升，目前鄰近國家皆處流感高峰期，中國大陸、日本流行B型及A型H1N1；韓國、加拿大以B型及A型H3N2為主；香港及歐洲為B型；美國則流行A型H3N2，提醒計畫至國外過節的民眾，避免感染可接種流感疫苗，目前仍剩5萬劑公費流感疫苗。