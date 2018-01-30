周末寒流 二千公尺以下山區不排除飄雪

2018-01-30 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天清晨玉山降雪累積2公分，合歡山與太平山下了冰霰，中央氣象局表示，若水氣條件配合，本周3000公尺以上高山都有機會降雪，周末寒流來襲，北部2000公尺以下的山也可能降瑞雪。 氣象局玉山觀測站今晨降雪。圖／中央氣象局提供 分享 facebook

今天清晨3時半玉山觀測站開始飄雪，到5時20分雪停的時候，觀測站已是白靄靄一片。太平山莊的遊客今晨至戶外也發現地面有一層霰，根據未來7日預報，海拔2000公尺的太平山周五晚上至下周一晚上，低溫掉到零下2、3度，預報也出現降雨或雪。氣象局預報員徐仲毅表示，以機率來說，這周3000公尺以上高山都有機會下雪。

周末寒流報到，中部以北與東北部的溫度會降得更低，都會區低溫下探8度，沿海空曠溫度更低。徐仲毅說，周四以後的降雨範圍會轉為迎風面的北部及東北部，加上溫度低，2000公尺左右的山區也可能降雪。在北部、東北部甚至2000公尺以下的山區都可能發生。徐仲毅指出，目前預估的冷空氣強度，約為1500至1800公尺的山區有降雪可能，若冷空氣強度比預測的強，不排除高度更低的山會飄雪。

氣象局指出，今、明冷空氣強度稍微減弱仍是強烈大陸冷氣團等級，各地陰雨溫度回升不明顯，北台灣高溫只有14、15度，中部17-19度，南部19-22度，明天略再回升1度左右。明天晚上又有一股強烈大陸冷氣團南下影響至周四、周五，周五晚上寒流來襲，影響到下周一甚至下周二，下周三溫度可能仍低。

徐仲毅表示，所謂緩進式寒潮就是冷空氣走得很慢，冷的時間會不會再拉長還要觀察。水氣方面，今明華南雲雨區東移，全台都可能下雨，中部以北及宜花降雨明顯。