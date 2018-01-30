除夕到初五 國道凌晨0至5點免收費

2018-01-30 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北報導



交通部昨天宣布春節疏運措施，國道從除夕至大年初五，每日零時至五時全線雙向暫停收費。 示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

交通部昨天宣布春節疏運措施，國道從除夕至大年初五，每日零時至五時全線雙向暫停收費，國五新增手機推播、預約旅行測試；台鐵在東部幹線試賣長程自強號八折站票，包括過去只賣對號座的太魯閣、普悠瑪號，也開放每列次一百廿張站票。

國道與往年一樣有高乘載管制、沒有每日廿公里免費及長途折扣等；夜間免收費今年則少了兩個小時，去年是前一天深夜十一時到清晨六時免收費。

此外，台鐵優惠試辦含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線、跨線的東線自強號列車，無座位有八折優惠，普通自強號十二天前預售站票，太魯閣、普悠瑪站票只能當日臨櫃購買且限量。交部政次王國材說，平均每車廂約十五人買站票，不會影響有座位乘客搭乘品質。整體而言，東部幹線春節期間可增加六千六百個站位。另預計再增開西線廿列次、東線十列次。

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航空方面，金門、澎湖航線規畫第三波加班機，桃園機場二月一日起在第二航廈增加一條出境安檢線，加速通關效率。

另外，交通部官員說，針對假日瓶頸，國五將建置四十二處藍牙交通資訊推播系統，透過手機App到定點主動推播訊息、旅行時間資訊及管制訊息。預約旅行二月五日起開放測試一個月，提供旅行時間預測及最佳行駛路徑，再結合首都客運線上即時訂票、付費與ＱＲ ＣＯＤＥ驗票，到宜蘭當地有電動機車租賃優惠服務，下載網址https://www.umaji.com.tw/