花蓮春節返鄉專車 中午開賣

2018-01-29 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ／花蓮報導



每逢春節台鐵東部幹線總是一票難求。 記者徐庭揚／攝影 分享 facebook

花東車票一票難求，台鐵日前開賣春節連續假期車票瞬間秒殺。花蓮縣政府加開台北、花蓮直達返鄉專車，總計6列車、每列574個座位，今天中午開賣。

花蓮縣府春節返鄉專車服務，往返共有6班次，網路訂票從1月30日中午12時起至下午4時，額滿即為候補登記；現場購票訂於2月10日上午8時至中午12時，額滿為止，購票地點在花蓮縣府大禮堂、中區服務中心及南區服務中心，每人每次報名限訂4張，全票每張200元。

縣府民政處表示，春節返鄉專車由台北車站發車直達花蓮站，共3班次，分別為2月14日晚間7時33分發車，晚間9時55分抵達花蓮；2月15上午6時45分發車，9時15分抵達花蓮；2月15日下午2時20分發車，下午4點55分抵達花蓮。

農曆春節返鄉的日子又要到了，搶訂台鐵車票也成為許多花東遊子的噩夢。記者徐庭揚／攝影 分享 facebook

返工專車也有3列次，由花蓮站發車，直達台北車站，分別為2月19日下午5時發車，晚間7時28分抵達台北；2月20日上午10時開車，中午12時35分抵達台北；2月20日下午5時開車，於晚間7時28分抵達台北。

民眾可至「花蓮縣政府全球資訊服務網，107年春節返鄉專車訂票」登記，訂到票的民眾須於2月4日、5日上午9時至下午5時於台北火車站花蓮返鄉專車服務台或2月5日、6日上午9點至下午5點於花蓮縣政府民政處取票。

針對花東地區疏運，台鐵加開東線8班實名制列車，訂於2月9日開放身分證U、V開頭字號及設籍花東縣民網路訂票，成為東部返鄉的另一項選擇。

閱報秘書／返鄉專車vs.實名制列車

返鄉專車是縣府包車，是台北到花蓮的專車，也給鄉親補助優惠，票價只要200元。來回共6列，每列574個座位。

實名制列車提供給身分證為U、V或設籍在花東的民眾，台鐵有與戶政單位連線，票價440元。來回共8列，每列374座位。