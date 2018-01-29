春節蘇花改若塞 車流將往周邊道路調控

2018-01-29 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ／宜蘭報導



蘇花改將於春節前一周通車，外界擔心遊客嘗鮮人潮，加上春節返鄉，蘇花改可能大塞。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

春節期間大量遊客湧入宜花東，加上蘇花改蘇澳到東澳段將通車，公路總局擬定疏運措施嚴加戒備，四工處交控中心主任陳國正表示，從國五至蘇花改路段已經施設導引指標和即時路況跑馬，若蘇花改出現塞車，會將車流調控在周邊道路和國五，避免長隧道塞爆。

公路總局祭出春節疏運計畫，從2月14日到20日國道客運配合提供約85折乘車優惠，公路總局鼓勵民眾多利用大眾運輸工具，可比自行開車節省30至40分鐘車程；預估14日至16日從台北南下宜花車潮多，初四後北上增多，建議出門前多加利用網路查詢車況。

蘇花改第一階段在過年前通車，外界擔心遊客嘗鮮人潮，可能大塞，公路總局第四區工程處交控中心主任陳國正說，從國五下交流道到蘇花和蘇花改已經整合成為一個路廊，統一由交控中心管控、發布路況，甚至連號誌時間也能調配。

為了讓行車順暢、維護安全，四工處已從國五至蘇花改路段佈施充分導引指標和即時路況跑馬，若蘇花改開始塞車，會將車流調控在周邊道路和國五上，避免長隧道塞爆。記者張芮瑜／攝影 分享 facebook

「一旦見蘇花改塞車，會將車流控制在國五和沿線道路，避免車流湧進長隧道、增加風險。」陳國正解釋，第一招藉由CMS電子看板跑馬燈，讓用路人知道塞車狀況改道，第二是增長周邊號誌時間，讓蘇花改車流消化完畢再放行。

蘇花改工程處昨天播放蘇花改介紹短片，以空拍記錄蘇花改沿路的重要工程與景觀，雖然蘇花改初期通車禁令、限速讓各界罵聲不斷，但影片仍拍出宜花的美麗與哀愁。蘇花改工程處主任工程司林廷彥說，這是蘇花改工程處耗時5年，將近2000個日子裡一直努力不懈的成果。