活體腎移植 配對系統7月上線

2018-01-29 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



國內活體腎臟線上配對交換系統7月將上線，腎臟移植患者多一個希望，移植醫師表示，從國外實施經驗來看，可望提高移植機會。

美國知名女藝人席琳娜因為紅斑性狼瘡病症損及腎臟，由閨蜜捐腎移植，重啟演藝事業，財團法人器官捐贈移植登錄中心董事長、健保署長李伯璋表示，國內目前活體腎臟捐贈，為避免有買賣行為，只限於配偶及五親等家屬，沒辦法像美國連閨蜜也能捐贈，但線上配對，等於突破只有親人才能捐贈的限制。

等待腎臟移植的患者，如果親人捐贈配對不成，為避免產生超級排斥、損及生命，只能等待屍腎移植，等待者眾，許多患者終其一生都沒有移植機會。

李伯璋表示，器官捐贈中心繼推動器官捐贈者家人可優先獲得他人器官捐贈，再推動活體腎臟線上配對，相關計畫報衛福部審查後，7月上路。

線上配對是指需要移植的患者與願意捐贈的親人，能與其他病患及親人一起配對，相互捐贈，例如A、B、C3名患者都在等待換腎，親人也願意捐贈，與患者配對不合，經過線上配對後，可能A的親人捐腎給B，B的親人捐贈給C，C的親人再捐贈給A。

移植醫師表示，部分醫師認為新制效果有限，但以美國實施多年經驗來看，確實可提高配對成功機率。過去親人間如果配對不成，例如血型不合或交叉試驗陽性，最新技術可採用血漿置換方式，也就是去敏化，但過程麻煩，患者又要接受許多抗排拆藥物，能與其他患者親人配對成功，是另一條出路。