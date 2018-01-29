台中長照獨創陪出院 反覆住院率下降

2018-01-29 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中報導



台中市推出「陪出院」服務，降低住院患者反覆住院率，也改善患者健康狀況。 圖／台中榮總提供 分享 facebook

台中的長照服務獨家推出「陪出院」，由個案管理師陪同患者出院，協助銜接回診與長照資源；台中榮總統計，住院患者反覆住院率10-15%，因「陪出院」推行後反而可降低為4%，有效促進健康。

台中市長林佳龍說，長照服務要能「接地氣」，才能事半功倍，台中不斷呼籲，中央逐步接納，關鍵就是要接地氣。中市衛生局長呂宗學說，「陪出院」去年9-12月服務333名個案，今年中央採納執行成果，納入跨專業包裹支付，市府不必再編預算，改由中央長照預算支應。

台中去年9月底推「陪出院長照服務」，共19家醫療院所響應，轉介333名個案，患者出院前由專業人員評估，出院當天陪同，銜接後續回診與長照服務需求。

台中榮總院長許惠恒說，臨床經驗住院病患10-15%會反覆住院，主因是高齡與多重共病如糖尿病、腎功能低下、心臟衰竭與慢性肺阻塞病等，去年提供53名患者陪出院，只有2名患者因同病回院掛急診，反覆住院率降低至4%。

台中市推出「陪出院服務」，台中榮總服務患者數最高，市長林佳龍（左）頒獎表揚台中榮總院長許惠恒。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

89歲李姓患者有多重慢性病與中風病史，因肺炎住院，出院時仍插著鼻胃管，院方協助整合長照資源，安排居服員提供3天24小時照顧，並指導家屬照顧技巧。另有名男子跌倒入院，原本要安置到機構，在陪出院服務協助下，家屬在家照顧。

呂宗學說，醫院落實出院準備服務，讓有需要的家庭可連結完善的長照服務。