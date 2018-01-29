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教育部要台大重開遴委會 曾志朗批：故意找麻煩

2018-01-29 21:36聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

中央研究院院士曾志朗。報系資料照
中央研究院院士曾志朗。報系資料照
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教育部今天指出，針對台大校長遴選的利益迴避和監察院等疑義，台大所有說明必須由遴委會認定，而非台大校方。台大準校長管中閔是否能如期2月1日上任，恐添變數。對此，教育部前部長曾志朗痛批，已經有陽明大學的錯誤前例，教育部還一錯再錯，要求台大遴委會重新開會，多此一舉，「教育部故意找麻煩嗎？」此外，教育部前後矛盾，原本說不用開遴委會，後來又說要開。

「台大遴委會依法選出管中閔是台大校長，難道教育部不尊重嗎？」曾志朗指出，教育部應該尊重遴委會的自主權，給遴委會獨立運作的空間跟權力。當初陽明大學的例子，教育部的做法就是錯誤的。曾志朗呼籲教部，應根據台大送來的文，盡快核定台大校長聘任案。

據了解，教育部第一次轉監院要求台大說明的公文，台大已於25日回覆教部，然而，教部卻先處理特定媒體對管涉論文抄襲的「烏龍報導」，26日發文請台大說明，27日才發文請台大針對監院所詢提供「遴委會合議認定」的佐證資料。不免令外界質疑，教部「拖延戰術」過於明顯。

教育部人事處長陳焜元表示，國立大學校長遴選只有遴選委員會有權責確定結果，如果遴選有爭議，應該回到遴選會確認，等到教育部核定校長聘任後，遴選會的任務才算結束，陽明大學校長遴選的爭議也是用同樣標準處理。

陳焜元表示，先前陽明大學原本用電子郵件和遴選委員確認，但因出現不同意見，因此再次召開遴選會，才達成一致決議。

陳焜元指出，大學校長遴選委員會是合議制，他們有自己的決策機制，教育部無權干涉。只要經過遴委會確認沒問題後，教育部「不會有意見」。至於是要經過遴選委員會全部委員同意或多數同意才算數，由他們自行決定。建議看是要重新開一次遴選委員會議或是看是用什麼方式將調查資料逐一讓遴委確認。

教育部原訂2月1日舉行國立大學校長交接布達典禮，媒體詢問如果來不及核定台大校長聘任，後續該如何處理？陳焜元表示，如果管來不及如期上任，將由台大自行舉辦校長交接典禮，教育部再派人前往監交。

台大主秘林達德受訪時說，目前已經將教育部的公文與意見轉達遴選委員會，遴選委員會內部討論，希望能以最快速度處理。台大遴委會表示，一切依法行事。有台大遴選委員透露，的確已經收到會議時間調查。

針對台大校長爭議，教部「連四彈」發文台大，官員對外說法更前後不一。台大誠信辦公室26日晚宣布，管中閔論文涉抄襲案不成立。外傳教育部要求台大重開遴委會，教部次長林騰蛟強調不會介入釐清過程，大學校長遴選獨立運作，不會要求台大再開會，顯然跟昨天說法前後不一。

教育部今天指出，針對台大校長遴選的利益迴避和監察院等疑義，台大所有說明必須由遴委...
教育部今天指出，針對台大校長遴選的利益迴避和監察院等疑義，台大所有說明必須由遴委會認定，而非台大校方。圖為台大準校長管中閔。本報資料照片
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台大教育部曾志朗管中閔
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