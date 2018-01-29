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今彩539開獎 獎號：37、19、24...

2018-01-29 21:31中央社 台北29日電

今彩539第107025期開獎，中獎號碼37、19、24、31、22。3星彩中獎號碼240，4星彩中獎號碼6015。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩
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