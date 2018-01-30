嚴重空汙也要運動？醫師說NO

2018-01-30 00:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／專題報導



空汙嚴重，到底要不要出門運動？醫師認為，空汙對健康的危害屬慢性累積，空氣品質糟時仍應減少戶外運動。 圖／本報資料照片 分享 facebook

空汙嚴重，到底要不要出門運動？有專家認為「不運動的壞處遠大於空汙」，國際研究發現，身處空氣細懸浮微粒PM2.5環境，長期高度暴露才會引爆健康威脅。醫師卻認為，空汙對健康的危害屬慢性累積，空氣品質糟時仍應減少戶外運動。

「運動好處遠勝於空汙」

國衛院研究員溫啟邦表示，劍橋大學回溯各國空汙與運動相關研究發現，PM2.5濃度達每立方公尺50微克，也就是台灣定義的紅害時，仍能在戶外劇烈運動5小時或健走13小時；達每立方公尺100微克時，尚能劇烈運動90分鐘、健走10小時。

溫啟邦認為，空氣再糟都能進行戶外運動，運動對健康的好處遠勝於空汙。

醫師反駁：影響心血管

但台大醫院心臟內科主治醫師、中華民國心臟學會理事長林俊立看法不同，他表示，空汙不僅有PM2.5，也有其他硫化氫、過氧化物等汙染物，研究發現，長期的慢性空汙暴露會使心血管發炎而硬化。近來成大研究團隊也分析國內過往10至20年的空汙資料，初步成果指向空汙與患者心肌梗塞有直接關聯。

不過，溫啟邦解釋，站在預防醫學角度，即使在空汙環境下運動，好處仍勝於完全不運動，對健康者來說，規律運動能改善三高、心血管疾病、憂鬱症等，針對特殊族群如心臟、心血管與呼吸道疾病的長者或孩童，才需減少戶外運動。

他認為，台灣學童的體育課相對其他國家少，每周僅有2節，遇雨不補、適逢考試改自習，使得台灣國二學生跑1500公尺，足足輸日本同年級的學生2分鐘，空汙禁止運動的觀念需要被翻轉，就連祭出空汙旗的美國，其初衷也並非禁止學童運動，而是希望學童每日至少還是能運動60分鐘，而非完全不動。

但林俊立指出，空汙影響健康的追蹤，必須長達10年到20年以上，關乎暴露的多寡與時間，站在預防醫學角度，不少研究已證實，長期過量暴露於空汙，可能導致心血管、腦血管中風等，仍應減少暴露時間。