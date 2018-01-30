長照支付新制 1誤判+3大挑戰

2018-01-30 00:56 聯合報 陳景寧



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幾年前有個令人印象深刻的商業醫療險廣告，當病人被推進手術室那一刻起，打針、量血壓、急救電擊時，畫面出現價格搭配收銀機音效，暗示每項服務「樣樣都要錢」。這支廣告後因「社會觀感不佳」下架，但爭議重演在長照服務場景。

衛福部甫公布「長期照顧給付及支付基準」，美意是給長照家庭每月最低10,020元，最高36,180元的「一包錢」，由照管專員、服務提供單位協助搭配服務組合。問題出在142項服務項目支付價格令人嘩然：協助沐浴給付290元，加洗頭變成325元，翻身拍背一次155元、協助上下樓一次130元。

由於長照支付新制匆促上路，有些照管專員、服務提供單位直接拿著142項價目表跟家庭一項項議價，居家服務「服務項目斤斤計較」、「服務完就走人、時數縮水」、「服務費用增加」，民怨四起。

衛福部宣稱整體給付經費增加兩成，能鼓勵更多服務提供單位投入以提高服務量。但為何起手式就惹議？究其原因，存在一項誤判、三大挑戰。

非營利單位 難消化新制

「一項誤判」，健保「醫療給付項目及支付標準」行之有年，大醫院有專責精算成本、包裝服務、設計收費、請款核銷的醫管單位，非營利組織多數無此編制，衛福部顯然誤判服務提供單位對新制的消化吸收的能力。

長照支付新制想走下去，還有「三大挑戰」：

一是「民眾判斷力的挑戰」，必須強化民眾對長照服務的認知，提高溝通及選擇能力。政府也應提供「建立資訊公開平台」、「建立使用者參與的評價機制」、「健全申訴及監理機制」等配套措施。

二是「服務提供單位營運力的挑戰」，長照市場即將進入戰國時代，長照家庭需求各異，有人在乎時間長短、有人希望夜間服務、有人需要臨托，未來必須有更多量身打造的服務，才能「留住使用者」，而「留住居服員」、打造一站購足的「多元服務」、好感的「溫暖品牌」，也將驅動服務提供單位重新調整營運策略。

三是「政府對市場管理力的挑戰」，以利為誘因的支付新制，如何保障弱勢民眾？避免不具購買力的長照家庭被忽略？避免大戶壟動，造成收費失控、利潤至上壓縮服務品質？美國失控殷鑑不遠，德國規範合理利潤的「計畫型長照市場」值得參考。

公式化服務 忽略了「人性」

從使用者角度來看，居家服務不同於全民健保醫療服務，包括使用頻率、滲透家庭的深度、家庭關係的複雜度，不只是服務一個人而是一家人、有太多公式化服務組合無法計算到的「人性」，政策制定者豈能輕忽。

（作者陳景寧為中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長）

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