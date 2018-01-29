超商店員要失業了？ 首間7-ELEVEN無人店神秘亮相

2018-01-29 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



台灣7-ELEVEN今日宣布「X-STORE」內部測試計畫正式啟動。圖／7-ELEVEN提供 分享 facebook

走進超市拿了就走，不需排隊結帳的無人超市Amazon Go才剛在西雅圖正式開幕，台灣超商也立刻跟進，7-ELEVEN今日宣布無人超商「X-STORE」內部測試計畫正式啟動，全家便利商店第一波科技概念店影片今日也於官方粉絲團釋出，宣布首間科技概念店舖即將在近日對外正式營業。

7-ELEVEN的「X-STORE」特別選在位於統一超商總部大樓開設，一樓商場全部重新改裝以呈現與其他7-ELEVEN店鋪截然不同的科技未來感。走進X-STORE消費，從入店、結帳到離店，全程透過人臉辨識技術完成。進入進出口閘門區，架設的臉部生物特徵辨識設備即會進行會員身份辨識，確認身分後螢幕上即出現個人化招呼語，走進商店，目前共計12台新型貨架搭配24台小型電子式廣告看板，擺設並播放各種常溫商品的介紹；5台感應式自動門冰箱擺放冷藏商品，當消費者一靠近選購時，冰箱門自動感應開啟，省力又節電；全門市商品標籤皆採用電子標籤，透過系統即可迅速調整品名、價格；另外還有6台OPEN!CHANNEL螢幕分別架設於各分區貨架上方，提供該區商品更即時性的互動資訊。

結帳時則是採自助結帳的方式，藉由AI辨識商品技術，共設置兩台自助結帳櫃檯，消費者需將商品依序放上櫃台的商品辨識區，POS螢幕即會顯示出購買商品清單，確認購買商品後點選支付方式，未來消費者可透過icash2.0靠卡扣款，輕鬆快速完成交易。

而平常已結合多項數位服務的「ibon便利生活站」機台，則新增智能語音功能，消費者只要拿起機台上的話筒說出所需服務，ibon即開始自動搜尋近千項服務、快速跳出，節省消費者點選與搜尋的時間。自助鮮食區則設置有全新開發且申請專利的「掃描式微波爐」，只要將鮮食商品條碼置於微波爐的感應器下，即可自動辨別需微波時間，無須再按鈕操作。不過，7-ELEVEN的「X-STORE」目前僅提供集團員工內部測試，暫不開放外部顧客入店消費。