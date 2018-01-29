瞎！鮪魚含甲基汞 健保署卻推「鮪魚健康菜單」

2018-01-29 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



食藥署呼籲民眾少吃鮪魚，健保署電子報卻推薦「鳳鮪三明治」。圖／翻攝健保署官網 分享 facebook 衛福部食藥署日前公布最新攝食指南，大型魚類例如鮪魚等，因含毒重金屬「甲基汞」，恐影響神經發育，建議孕婦及6歲以下幼童最好別吃，專家也建議就算成人也盡量避免食用，一周若吃2片鮪魚生魚片就會超標。然而，健保署最新一期電子報的「健康菜單」專欄，推薦「鳳鮪三明治」食譜，民眾不禁搖頭大嘆，「到底該聽誰的」？健保署坦言出錯，也表示日後選擇題材會更謹慎。

海洋汙染日益嚴重，位於海洋生態系食物鏈末端的大型魚類，包括鮪魚、旗魚等大型魚類體內累積重金屬等毒素，甲基汞是其中一種。甲基汞若從飲食攝取，經腸胃道吸收，吸收率可高達95%以上。由於甲基汞已被證實會影響胎兒的腦部發展，會造成智力下降等問題，目前也沒有任何可施打的解毒劑可使用，包括歐美等國都提出警示，食藥署去年也修正攝食指南，建議民眾盡量避免食用鮪魚。

有將近30萬民眾訂閱的健保署電子報，每一期都會飲用行政院農委會的資料，推出「健康菜單」專欄，向來是深受好評的單元，卻有眼尖民眾發現，這一期推薦的菜單卻是日前食藥署建議少吃的鮪魚。台北市民謝小姐大嘆「實在有夠瞎，到底我要聽誰的」？

健保署副署長兼發言人蔡淑鈴指出，電子報健康菜單的內容引用農委會農糧署資料，選擇新鮮農產，並盡量以不添加人工味精的方式製作菜單建議，這次的鳳梨鮪魚三明治看起來清爽，但確實沒注意到日前食藥署發布的警示，因而與最新攝食建議有衝突，為了避免誤導民眾，已將該篇文章下架，日後選擇相關單元題材時，也會更謹慎。