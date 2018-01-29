伯公照護站 8縣市同步揭牌啟用

2018-01-29 17:05 中央社 29日綜合報導



為照顧客庄銀髮族，中央與8縣市推動的「伯公照護站」，今天由副總統陳建仁在台中市與其他7縣市視訊，同步揭牌啟用，提供客庄地區老人照護更完善的服務。

為落實蔡英文總統建構「客庄伯公醫療行動網」、推動「夥房銀髮照顧中心」政策，行政院客家委員會、衛生福利部及8縣市政府共同規劃的伯公照護站，今天在台中市東勢區舉行揭牌儀式，由副總統陳建仁主持，並以視訊方式同時為其他7縣市揭牌。

今天啟用伯公照護站的縣市包括:台中市、新竹縣、新竹市、桃園市、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣。

陳副總統、行政院客委會主委李永得、台中市副市長林依瑩、衛福部次長呂寶靜等人共同出席，並與其他7縣市視訊連線同步揭牌，希望讓客庄地區老人照護及醫療進一步強化。

陳建仁表示，去年起國內65歲以上老年人口已超越14歲以下幼年人口，尤其客庄地區因少子化與人口外移，很多客家鄉鎮高齡人口比率更高於全國平均值，其中苗栗縣獅潭鄉及新竹縣峨眉鄉更是平均每4人中，就有1人是65歲以上老人，將近全國的2倍。

陳建仁指出，伯公照護站不僅提供長者在熟悉環境接受照護，也提供在地客家青年接受專業訓練，吸引青年回鄉到地方單位照護長輩，減緩人口外移，讓客庄的青年與長者有密切互動，傳承客語文化，提供客庄更好的發展。

陳建仁期待未來中央、地方、民間能在長照2.0的基礎上，發展出因地制宜且客製化照護服務，攜手打造台灣多元族群更友善的照護環境。