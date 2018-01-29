中耳炎不是小朋友專利 亦或影響成人聽力

2018-01-29 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



醫師提醒，男性從45歲、女性從55歲開始，聽力就會逐漸因老化而退化，若出現耳鳴、耳悶或突然聽不太清楚聲音，應就醫檢查。報系資料照。 分享 facebook

看似一般中耳炎，卻可能奪人聽力。41歲黃先生長期飽受中耳炎困擾，合併乳突炎及珍珠瘤，嚴重影響聽力，前後接受五次手術，去年喪失聽力，所幸透過人工電子耳，重回有聲世界。

台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部耳科主治醫師王懋哲表示，以往衛生環境較差，許多小孩罹患慢性中耳炎，耳朵流膿、散發異味，近年來幼兒、青少年中耳炎個案明顯減少，但有時仍可收治到頑固型慢性中耳炎。

王先生就是典型個案，從小就罹患中耳炎，經常流膿，反覆發作，到了高中，症狀惡化，確診為嗜依紅性慢性中耳炎併乳突炎及珍珠瘤，多次進出醫院，接受接受手術與藥物治療。

到了31歲時，中耳和乳突的反覆發炎，聽力越來越差，只能戴上助聽器，四年後，雙耳聽力幾乎喪失，合併暈眩，無法工作，連走路都需旁人攙扶，醫師判定雙耳極重度聽損。

為了恢復聽力，北榮耳鼻喉頭頸醫學部團隊想出兩階段手術，王懋哲表示，首先清除中耳與乳突腔裡面的黏膜、肉芽組織，並整個封閉起來，確定日後不會再遭受病菌感染，引起發炎。

王懋哲說，如果植入人工電子耳之後，中耳繼續發炎，可能引發腦膜炎，相當危險，因此，必須先徹底消除所有可能引發感染的可能性，也就是封閉外耳道。

等到半年後，植入人工電子耳，術後傷口恢復順利，在聽語團隊施以聽能復健，加上家人陪伴，黃先生終於在失聰二年半、失業三年後重回有聲世界，並回到工作崗位。

王懋哲指出，內耳細胞結構極為細緻，起無再生能力，如果重複感染病菌，引發中耳炎，聽覺細胞及平衡功能就會變差，如果罹患嗜依紅性慢性中耳炎併乳突炎及珍珠瘤，則預後情況相當差，聽力大幅降低。

王懋哲提醒民眾，不要拿棉花棒掏耳朵，如果覺得搔癢，建議就醫，請醫師協助。一旦聽力變差，應該找出原因，並定期回診，透過聽能復健，延緩惡化速度。